Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Саудівська Аравія пригрозила обвалити ціни на нафту: яка причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Саудівська Аравія пригрозила обвалити ціни на нафту: яка причина
Після того, як Іран запустив ракети по Ізраїлю, ціни на нафту зросли після кількох тижнів постійного зниження
фото з відкритих джерел

Саудівська Аравія готова розпочати цінову війну, щоб зберегти свою частку ринку

Ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель, якщо країни-члени ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти), які порушують домовленості, не дотримуватимуться узгоджених обмежень на виробництво. Про це повідомив міністр енергетики Саудівської Аравії, пише The Wall Streer Journal.

Інші виробники інтерпретували ці заяви як завуальовану загрозу від Саудівської Аравії: королівство готове розпочати цінову війну, щоб зберегти свою частку ринку, якщо інші країни не дотримуватимуться домовленостей ОПЕК+.

Ключові члени альянсу, до якого входять ОПЕК та їхні союзники, планують обговорити можливість пом'якшення обмежень на виробництво в грудні під час онлайн-зустрічі в середу.

Після того, як Іран запустив ракети по Ізраїлю, ціни на нафту зросли після кількох тижнів постійного зниження. Ціна нафти марки Brent, міжнародний еталон, зросла на 5%, але зрештою стабілізувалася на 2,4% вище, трохи нижче $70 за барель.

Захід побоюється, що ширший конфлікт може перекрити експорт нафти з Перської затоки, який проходить через Ормузьку протоку, що межує з Іраном, і це підштовхне ціни вгору. Однак геополітична напруженість триває вже кілька місяців без суттєвого впливу на ціни на нафту, і це засмучує саудівських чиновників. Це частково пов’язано з тим, що інші члени картелю не дотримувалися планів щодо обмеження виробництва більшу частину цього року.

Під час телефонної конференції минулого тижня міністр енергетики Саудівської Аравії, принц Абдельазіз бін Салман, попередив інших виробників, що ціни можуть впасти до $50 за барель, якщо вони не виконають погоджені скорочення виробництва.

За словами делегатів ОПЕК, які були присутні на дзвінку, він особливо наголосив на Іраку, який у серпні перевищив квоти на 400 тисяч барелів на день, та Казахстані, який планує збільшити виробництво завдяки відновленню роботи нафтового родовища Тенгіз з видобутком у 720 тис. барелів на день.

Саудівське послання було таким: «Немає сенсу збільшувати обсяги виробництва, якщо для них немає місця на ринку. Деяким варто мовчати і дотримуватися своїх зобов'язань перед ОПЕК+», – сказав один із делегатів.

Нагадаємо, Саудівська Аравія готується відмовитися від свого неофіційного цільового орієнтира ціни на нафту $100 за барель і планує збільшувати видобуток, щоб відвоювати частку ринку, навіть якщо це призведе до зниження котирувань.

До слова, Саудівська Аравія готова розглянути розрахунки в інших валютах, окрім американської. Китайське видання South China Morning Post пише, що найближчим часом на зміну нафтодолара можуть прийти нафто-юані для взаєморозрахунків із Китаєм.

Теги: нафта Саудівська Аравія Ізраїль ОПЕК Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генсек ООН заявив, що він засуджує розширення конфлікту на Близькому Сході
Ізраїль заборонив в'їзд генсеку ООН через його неоднозначні заяви про війну
Сьогодні, 13:37
За даними CNN, ізраїльські військові працюють над тим, щоб перевірити, чи вдалося вбити Насраллу в результаті удару
Ізраїль намагався ліквідувати лідера «Хезболли» – CNN
27 вересня, 20:36
Ключове питання – як відрізнити російський газ від неросійського?
Азербайджанський газ через Україну? Екскерівник ГТС пояснив, чому це неможливо
19 вересня, 19:10
98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа
Ізраїль заявив про «нову фазу» війни
18 вересня, 20:26
У Лівані зростає кількість постраждалих від масових вибухів пейджерів
Стало відомо, як Ізраїль міг замінувати пейджери в Лівані
18 вересня, 09:32
Державні ЗМІ Сирії, а також опозиційні організації, повідомили про масовані авіаудари ВПС Ізраїлю в неділю ввечері, 8 вересня
Ізраїль знищив іранський підземний ракетний завод у Сирії – Axios
13 вересня, 08:48
МУС вимагає видати ордер на арешт Нетаньягу
Нетаньягу боїться арешту МКС: генпрокурор Ізраїлю його розчарував
12 вересня, 14:09
За оцінкою ISW, Росія, ймовірно, використовуватиме ракети для обстрілу енергетичної, військової та цивільної інфраструктури України
Росія може обстріляти інфраструктуру України іранськими ракетами – ISW
8 вересня, 04:37
Іран отримає винущувачі Су-35
Що Росія віддала Ірану за ракети? Розкриття від ISW
7 вересня, 06:40

Економіка

Саудівська Аравія пригрозила обвалити ціни на нафту: яка причина
Саудівська Аравія пригрозила обвалити ціни на нафту: яка причина
Працював понад століття: у Британії зачиняється найбільший металургійний комбінат
Працював понад століття: у Британії зачиняється найбільший металургійний комбінат
Китайські компанії перетворили кобальт та літій на «нову нафту»
Китайські компанії перетворили кобальт та літій на «нову нафту»
Посли ЄС схвалили новий механізм санкцій проти Росії
Посли ЄС схвалили новий механізм санкцій проти Росії
Спільні зусилля ЄС із закупівлі газу провалилися: аналіз Financial Times
Спільні зусилля ЄС із закупівлі газу провалилися: аналіз Financial Times
США запровадили санкції проти російських хакерів
США запровадили санкції проти російських хакерів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2024
27K
Серед підлітків у TikTok набирає популярності новий небезпечний тренд
14K
Навіщо Путін вирішив роздавати землі Криму
13K
Розстріл військовополонених на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста
13K
Росія окупувала Вугледар – DeepState

Новини

Ізраїль ударив по об’єктах «Хезболли» та обстріл Харківщини: головне за ніч
Сьогодні, 07:50
Сонячно та до 21°C тепла: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 05:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Вчора, 22:38
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Вчора, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua