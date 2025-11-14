Євро-2028: УЄФА затвердила формат турніру та дату жеребкування кваліфікації
Євро-2028 триватиме з 9 червня до 9 липня 2028 року
УЄФА оприлюднив затверджений календар фінальної частини Євро-2028 – турніру, який прийматимуть Англія, Шотландія, Уельс та Ірландія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Євро-2028 триватиме з 9 червня до 9 липня 2028 року, а матчі відбудуться на дев'яти стадіонах Великої Британії та Ірландії.
Список стадіонів Євро-2028
- Кардіфф: Національний стадіон Уельсу.
- Дублін: «Дублін-Арена».
- Глазго: «Гемпден Парк».
- Ньюкасл: «Сент-Джеймс Парк».
- Манчестер: «Манчестер Сіті Стедіум».
- Ліверпуль: «Евертон Стедіум».
- Бірмінгем: «Вілла Парк».
- Лондон: «Тоттенгем Готспур Стедіум», «Вемблі».
Матч-відкриття
Матч-відкриття турніру відбудеться на Національному стадіоні Уельсу в Кардіффі. Поєдинок у групі А пройде в п'ятницю, 9 червня 2028 року.
Матчі 1/8-ї та 1/4 фіналу
Матчі 1/8 фіналу прийматимуть вісім із дев'яти стадіонів-господарів (за винятком «Вемблі»). Поєдинки 1/4 фіналу зіграють у Кардіффі, Дубліні, Глазго та Лондоні.
Для забезпечення спортивної справедливості та рівного ставлення до всіх команд переможці 1/8 фіналу проведуть свої чвертьфінали в іншому місті.
Півфінали та фінал
Матчі 1/2 фіналу та фінал відбудуться в Лондоні на «Вемблі». Півфінали заплановано на вівторок, 4 липня та середу, 5 липня, фінал – на неділю, 9 липня.
Формат фінального турніру Євро-2028
Формат залишається незмінним із часів Євро-2016. До групового етапу вийдуть 24 команди, які буде розбито на шість груп по чотири учасники. До 1/8 фіналу потраплять по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири найкращі збірні, що посядуть треті місця. Далі змагання відбуватимуться у форматі плей-оф.
«Очільники груп»
Більшість команд зіграє свої три матчі групового етапу на трьох різних стадіонах. Однак у кожному із шести квартетів буде «очільник групи», який проведе свої три поєдинки в одному або кількох попередньо обраних містах.
У п'яти групах посаду «очільника групи» зарезервовано для одного із чотирьох господарів (Англія, Шотландія, Уельс та Ірландія) та Північної Ірландії, якщо вони кваліфікуються на момент жеребкування фінального турніру. У шостій групі та будь-яких інших, якщо чотири господарі та/або Північна Ірландія не кваліфікуються, посади «очільників груп» будуть розподілені між командами з першого кошика жеребкування.
Якщо господарі та Північна Ірландія пройдуть кваліфікацію, вони зіграють свої матчі групового етапу наступним чином:
- Англія: «Манчестер Сіті Стедіум» (1), «Вемблі» (2).
- Північна Ірландія: «Тоттенгем Готспур Стедіум» (1), «Вілла Парк» (1), «Вемблі» (1).
- Ірландія: «Дублін-Арена» (3).
- Шотландія: «Гемпден Парк» (3).
- Уельс: Національний стадіон Уельсу (3).
Час початку матчів
Для турніру затверджено три варіанти часу початку матчів: 16:00, 19:00 та 22:00 за київським часом.
Фінал розпочнеться о 19:00 за Києвом. Повну інформацію про кожен матч буде оголошено після жеребкування фінальної частини турніру у 2027 році.
Жеребкування й формат групового раунду кваліфікації
Жеребкування відбудеться 6 грудня 2026 року в Белфасті (Північна Ірландія).
Буде сформовано 12 кваліфікаційних груп із чотирьох або п'яти команд. Господарі турніру (Англія, Ірландія, Шотландія та Уельс), сіяні в різні групи, також візьмуть участь у кваліфікації.
12 переможців груп та вісім найкращих команд, що посядуть другі місця, вийдуть безпосередньо до фінального турніру Євро-2028. Два місця у фінальному турнірі буде зарезервовано для двох країн-господарів із найкращим рейтингом, які не кваліфікуються як переможці груп або найкращі команди, що посіли другі місця, після завершення групового етапу кваліфікації.
Решту місць буде розподілено шляхом плей-оф між командами, що посіли другі місця у кваліфікаційних групах, та переможцями груп Ліги націй-2026/2027, які не пройшли кваліфікацію Євро-2028.
Залежно від кількості ліцензій, отриманих країнами-господарями, кількість місць у фінальному турнірі, що розігруватимуть у плей-оф, може коливатися від двох до чотирьох за одним із трьох наступних сценаріїв:
1) Обидва зарезервовані кваліфікаційні місця для господарів будуть зайняті: вісім команд змагатимуться двома шляхами за два місця у фінальному турнірі з одноматчевими півфіналами та фіналами.
2) Одне зарезервоване кваліфікаційне місце для господарів буде зайняте: 12 команд змагатимуться трьома шляхами за три місця у фінальному турнірі з одноматчевими півфіналами та фіналами.
3) Жодне зарезервоване кваліфікаційне місце для господарів не буде зайнято: вісім команд змагатимуться в чотирьох плей-оф удома та на виїзді, а чотири переможці вийдуть до фінального турніру.
Кваліфікація на Євро-2028 розпочнеться в березні 2027 року та завершиться в листопаді. Стикові матчі відбудуться в березні 2028 року.
Напередодні Україна поступилася Франції – 0:4.
Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.
Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Ісландія – Україна 3:5 (1:3)
Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
Коментарі — 0