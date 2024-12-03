Призначення міністра єдності, заворушення в Сеулі. Головне за 3 грудня

Корейці вимагають скасування воєнного стану та імпічменту президента Юн Сок Йоля

Заворушення в Сеулі, Рада призначила Олексія Чернишова віцепрем’єром – міністром єдності, суд заарештував ексзаступника голови Вищого господарського суду. «Главком» склав добірку новин 3 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Заворушення в Сеулі

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сьогодні оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил».

«Я оголошую воєнний стан, щоб захистити Республіку Корея від загроз північнокорейських комуністичних сил, негайно викорінити безсовісні пропхеньянські антидержавні сили, які грабують свободу і щастя нашого народу, і захистити вільний конституційний порядок», – заявив Юн в президентській резиденції Йонсан в Сеулі.

Юн Сок Йоль звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавною діяльністю. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.

Лідер опозиційної партії Хан Дон Хун назвав введення воєнного стану «неправильним». За звинуваченнями опозиції, президент Юн «безпідставно оголосив воєнний стан в спробі встановити воєнну диктатуру».

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану. Однак військові заявляють, що воєнний стан залишатиметься чинним, доки президент не скасує його самостійно. Міноборони Кореї наказало армії бути готовою до надзвичайних ситуацій та наказало військовослужбовцям запасу вийти на службу. Водночас люди вимагають скасування воєнного стану та імпічменту президента.

Екснардепка Шкрум отримала посаду в уряді

Уряд провів кадрові зміни, призначивши на посаду першої заступниці міністра розвитку громад та територій Альону Шкрум. Сьогодні Верховна Рада достроково припинила її депутатські повноваження від фракції «Батьківщина».

Шкрум на посаді заступника може бути цінним кадром з огляду на її досвід роботи в профільному комітеті та підготовки закону про держслужбу. У неї хороша західна освіта і вона вільно почуває себе у міжнародній тематиці. Про особливі відносини нардепки від «Батьківщини» з керівництвом країни говорить той факт, що вона була учасницею Конгресу місцевих та регіональних рад при президентові, на засідання якого з політиків переважно збираються представники влади. Виконавчим секретарем Президії конгресу ще з часів своєї роботи в Офісі президента є Олексій Кулеба.

Суд заарештував ексзаступника голови Вищого господарського суду

Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова. Раніше Державне бюро розслідувань затримало Ємельянова на блокпосту поблизу Києва. Йому повідомили підозру в участі у злочинній організації та в одержанні хабаря. Слідство стверджує, що під час роботи суддею Ємельянов разом з іншими суддями, а також адвокатами та арбітражними керуючими побудував «бізнес» на судових рішеннях.

Ємельянов назвав справу стосовно нього «цирком Шапіто», яку сфабрикували, аби перешкодити йому займатись адвокатською діяльністю. Він не визнав своєї провини та наголосив, що підозра стосується справи, яку він розглядав у 2008 році, тож строки давності за нею спливли.

Ексзаступник голови Вищого господарського суду та його адвокати просили суд відмовити у задоволенні клопотання прокуратури. Натомість суддя арештувала Ємельянова до 30 січня 2025 року.

Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО

Псевдоактивіст Остап Стахів вийшов із СІЗО після того, як його прихильники внесли за нього заставу у 908 тис. грн. Його підозрюють у незаконному поширенні локацій ЗСУ та шахрайстві. Про це повідомляють «Ґрати».

Остап Стахів є блогером і колишнім політиком. Під час Covid-19 він організовував мітинги проти карантину і вакцинації, а саму пандемію називав фейковою. З початку повномасштабного російського вторгнення він називав повістки незаконними і стверджував, що ТЦК викрадають і катують людей.

Рада призначила Олексія Чернишова віцепрем’єром – міністром єдності

Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Сьогодні ж Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єр-міністра України – міністра національної єдності України.

Як зазначив очільник уряду Денис Шмигаль, новий віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні показники ефективності.

За словами Шмигаля, інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції.