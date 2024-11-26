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Українські шпажистки зійшли на п’єдестал Кубка світу у Ванкувері

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Українські шпажистки зійшли на п’єдестал Кубка світу у Ванкувері
У поєдинку за «золото» українки поступилися кореянкам
фото: FIE

Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт та Катерина Буденко зійшли на другу сходинку пʼєдесталу в Тунісі

Команда українських шпажисток другий рік поспіль зійшла на п’єдестал Кубка світу у Ванкувері, виборовши друге місце. Про це повідомила Національна федерація фехтування України.

Учора, 25 листопада, були розіграні командні нагороди на Кубку світу з фехтування на шпагах у Ванкувері. Обмінявши бронзу зразка 2023 на срібло 2024, другий рік поспіль завершили канадський етап із нагородою підопічні Богдана Нікішина. Для Олени Кривицької – це 12-та медаль в кар'єрі на рівні Кубка світу, для Джоан Фейбі Бежури – сьома, для Інни Бровко – четверта, а для Анни Максименко, яка дебютувала у складі дорослої команди – перша.

Підопічні Богдана Нікішина змусили вболівальників похвилюватися в перших двох зустрічах, і обидві у підсумку виграли одним уколом. Спочатку в 1/8 проти господарок доріжки, представниць Канади, поступаючись по ходу зустрічі «-6», а перед останнім боєм «-3», завершили з рахунком 33:32. Далі в 1/4 проти першого номера посіву Італії, де, маючи сім уколів переваги після семи боїв, до заключного дев'ятого підійшли з нулем. Досвідчена Олена Кривицька у ролі фінішера була на висоті (34:33).

Півфінал проти традиційно сильних француженок виявився єдиним, де українки вийшли на фінішну пряму з перевагою (25:23) і свого вже не віддали – 38:30.

Поєдинок за золото проти кореянок на чолі з дворазовою чемпіонкою світу і тріумфаторкою першого дня змагань Сон Се Ра став повторенням минулорічної зустрічі за бронзу на Кубку світу у Ванкувері. Тоді українки перемогли одним уколом, цього разу суперниці взяли реванш – 34: 45.

Шпага, жінки (командні):

  • «золото» – Республіка Корея;
  • «срібло» – Україна (Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко, Олена Кривицька та Анна Максименко);
  • «бронза» – Франція.
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Команда українських шпажисток посіла друге місце на Кубку світу у Ванкувері
фото: FIE

Нагадаємо, українська команда рапіристок 24 листопада вперше в історії здобула срібло етапу Кубка світу у Тунісі.

Теги: спорт фехтувальниця Фехтування

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