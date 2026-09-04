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«Чорноморець» розписав нічию з «Лівим Берегом» у Прем'єр-лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Чорноморець» розписав нічию з «Лівим Берегом» у Прем'єр-лізі
Суперники звели поєдинок унічию
фото: ФК «Чорноморець»

Новачки дивізіону не змогли виявити сильнішого

Одеський «Чорноморець» розійшовся миром із київським «Лівим Берегом» (0:0) у 5-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали команди обережно. «Моряки» контролювали територію, але зі справді гострими моментами в першому таймі не склалося. Здебільшого виконавці обох команд покладалися на удари з дистанції, які не становили загрози.

Цікавіше було в другій половині. Хавбек «лелек» Воробчак перевірив пильність Аніагбосо пострілом під поперечину з меж штрафного. «Чорноморець» відповів закрученим ударом Авагімяна, який лише трохи розминувся з «дев'яткою».

Згодом стався новий розмін змарнованими нагодами. Киянин Сідней не влучив головою у кут після навісу з лівого флангу. Натомість «моряк» Робакідзе з-за меж штрафного хоч пробив і потужно, та м'яч просвистів над воротами «Лівого Берега».

Зрештою, суперники поділили очки. Обидва колективи набрали по чотири очки. Дует новачків УПЛ наразі залишаються над зоною вильоту дивізіону.

Українська Прем'єр-ліга. П'ятий тур

«Чорноморець» – «Лівий Берег» – 0:0

Standings provided by Sofascore

До слова, черкаський ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» в Прем'єр-лізі. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець УПЛ ФК «Лівий Берег»

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