«Чорноморець» розписав нічию з «Лівим Берегом» у Прем'єр-лізі
Новачки дивізіону не змогли виявити сильнішого
Одеський «Чорноморець» розійшовся миром із київським «Лівим Берегом» (0:0) у 5-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».
Розпочали команди обережно. «Моряки» контролювали територію, але зі справді гострими моментами в першому таймі не склалося. Здебільшого виконавці обох команд покладалися на удари з дистанції, які не становили загрози.
Цікавіше було в другій половині. Хавбек «лелек» Воробчак перевірив пильність Аніагбосо пострілом під поперечину з меж штрафного. «Чорноморець» відповів закрученим ударом Авагімяна, який лише трохи розминувся з «дев'яткою».
Згодом стався новий розмін змарнованими нагодами. Киянин Сідней не влучив головою у кут після навісу з лівого флангу. Натомість «моряк» Робакідзе з-за меж штрафного хоч пробив і потужно, та м'яч просвистів над воротами «Лівого Берега».
Зрештою, суперники поділили очки. Обидва колективи набрали по чотири очки. Дует новачків УПЛ наразі залишаються над зоною вильоту дивізіону.
Українська Прем'єр-ліга. П'ятий тур
«Чорноморець» – «Лівий Берег» – 0:0
До слова, черкаський ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» в Прем'єр-лізі. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.
Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.
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