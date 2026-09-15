Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд
Базова дата матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд – 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 15 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Кубок України з футболу серед жіночих команд: що відомо
33-й розіграш національного Кубка розпочався з попереднього етапу, участь у якому брали команди Першої ліги. Переможець першого етапу приєднається до представників Першої та Вищої ліг на стадії 1/8 фіналу.
На кожному етапі проводиться сліпе жеребкування. Господарем поля є команда, яка виступає в лізі, нижчій за рангом. Якщо зустрічаються команди однієї ліги, то господарем є команда, яка має непарний номер під час жеребкування.
Усі етапи Кубка України складаються з одного матчу. У разі нічийного результату переможець визначається в серії пенальті.
1/8 фіналу
- ДЮСШ -1 (Хмельницький) – «Маріуполь» (Донецька обл.)
- «Поділ (Київ) – «Ладомир» (Володимир)
- «Металіст 1925» (Харків) – «Кривбас» (Кривий Ріг)
- «Колос» (Ковалівка) – «Пантери» (Умань)
- «Шахтар» (Донецьк) – «Сістерс» (Одеса)
- ОФКІП-«Полісся» (Київ)/«Чорноморець» (Одеса) – «Погорина» (Костопіль)
- «Ужгород» (Закарпатська обл.) – «Полісся» (Житомир)
- ЕМС-«Поділля» (Вінниця) – «Юність» (Чернігів)
Базова дата матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд – 1 жовтня 2026 року.
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