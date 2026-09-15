Усі етапи Кубка України складаються з одного матчу

Базова дата матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд – 1 жовтня 2026 року

Сьогодні, 15 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Кубок України з футболу серед жіночих команд: що відомо

33-й розіграш національного Кубка розпочався з попереднього етапу, участь у якому брали команди Першої ліги. Переможець першого етапу приєднається до представників Першої та Вищої ліг на стадії 1/8 фіналу.

На кожному етапі проводиться сліпе жеребкування. Господарем поля є команда, яка виступає в лізі, нижчій за рангом. Якщо зустрічаються команди однієї ліги, то господарем є команда, яка має непарний номер під час жеребкування.

Усі етапи Кубка України складаються з одного матчу. У разі нічийного результату переможець визначається в серії пенальті.

1/8 фіналу

ДЮСШ -1 (Хмельницький) – «Маріуполь» (Донецька обл.)

«Поділ (Київ) – «Ладомир» (Володимир)

«Металіст 1925» (Харків) – «Кривбас» (Кривий Ріг)

«Колос» (Ковалівка) – «Пантери» (Умань)

«Шахтар» (Донецьк) – «Сістерс» (Одеса)

ОФКІП-«Полісся» (Київ)/«Чорноморець» (Одеса) – «Погорина» (Костопіль)

«Ужгород» (Закарпатська обл.) – «Полісся» (Житомир)

ЕМС-«Поділля» (Вінниця) – «Юність» (Чернігів)

Базова дата матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд – 1 жовтня 2026 року.

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