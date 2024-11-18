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«Я люблю Росію». Відомий італійський футболіст зробив скандальну заяву

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Я люблю Росію». Відомий італійський футболіст зробив скандальну заяву
З 2012 до 2014 року Пануччі працював у тренерському штабі збірної Росії на чолі з Фабіо Капелло
фото з відкритих джерел

Прикметно, що влітку 2023 року Пануччі зіграв у благодійному матчі Game4Ukraine на підтримку України

Відомий італійський футболіст Крістіан Пануччі поїхав до Москви на падел-турнір і зробив ганебну заяву про російських окупантів. Про це повідомляють росЗМІ.

«Для мене Росія була фантастичним досвідом, я люблю Москву. Можливо, я ще колись повернуся сюди. Я люблю Росію. Мені дуже подобається працювати з професійними людьми цієї країни», – сказав в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ Пануччі.

51-річний Пануччі відомий за своїми виступами за мадридський «Реал» та італійські «Мілан», «Інтер» та «Рому». Захисник є дворазовим переможцем Ліги чемпіонів УЄФА. Зазначимо, що з 2012 до 2014 року Пануччі працював у тренерському штабі збірної Росії на чолі з Фабіо Капелло.

До слова, у 2023 році він брав участь у благодійному матчі Game4Ukraine на підтримку України. 

Не так давно, схожу заяву зробив американський актор та співак Джаред Лето на концерті у Сербії. Артист, коли спілкувався з глядачами, дізнався, що в залі, окрім сербів, є чимало росіян, що, за його словами, він аж «відчув багато російської енергії». Неочікувано Лето вирішив заговорити на концерті про Росію. Зокрема, музикант зібрався у складі гурту Thirty Seconds to Mars поїхати з виступами до Москви та Санкт-Петербурга.

Як стало відомо, спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні задовольнив апеляцію колишнього футболіста Анатолія Тимощука на рішення дисциплінарного комітету УАФ.

45-річний тренер «Зеніта» вимагав зняти з нього санкції, які були накладені через продовження його роботи в РФ. УАФ у березні 2022 року позбавила його всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних.

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Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ Італія Фабіо Капелло

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