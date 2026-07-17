Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стало відомо, скільки дронів було перехоплено у США біля спортоб'єктів під час Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, скільки дронів було перехоплено у США біля спортоб'єктів під час Чемпіонату світу
У США під час мундіалю біля спортоб'єктів перехопили більше 700 БПЛА
фото: Getty Images

Чемпіонат світу проходить з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці

У США від початку Чемпіонату світу з футболу було перехоплено більше 700 безпілотних літальних апаратів, запущених поблизу стадіонів та інших спортивних об'єктів. Про це повідомляє Главком з посиланням на ФБР.

У ФБР повідомили, що завдяки координації дій бюро, правоохоронців та міністерства внутрішньої безпеки з початку Чемпіонату світу з футболу конфісковано понад 700 БПЛА, які перебували в закритому для польотів повітряному просторі над усіма 11 містами США, які приймають турнір.

Чемпіонат світу проходить з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.

Фінал Чемпіонату світу з футболу Іспанія – Аргентина пройде у неділю, 19 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Англія у важкому матчі програла Аргентині на Чемпіонаті світу 2026

Перший тайм пройшов без голів.

На 55-й хвилині Морган Роджерс прострілив у штрафний майданчик, а Ентоні Гордон ударом у нижній кут відкрив рахунок. Пропущений гол лише розлютив аргентинців. Команда Ліонеля Скалоні повністю перехопила ініціативу.

Тиск Аргентини приніс результат за п'ять хвилин до завершення основного часу. Спершу Джордан Пікфорд здійснив фантастичний сейв після потужного дальнього пострілу Енцо Фернандеса, але після кутового Ліонель Мессі знайшов партнера передачею, і хавбек «Челсі» точним ударом у лівий кут зрівняв рахунок.

Аргентина підготувала вирішальний удар уже в компенсований час. Спочатку Алексіс Макаллістер потужним пострілом струсонув зовнішній бік стійки, а вже в наступній атаці Мессі вкотре продемонстрував своє бачення поля. Капітан аргентинців виконав ідеальний простріл, який Лаутаро Мартінес головою переправив у порожні ворота, принісши «альбіселесте» перемогу 2:1.

Як повідомлялося, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аргентина перемогла Англію у важкому матчі Чемпіонату світу 2026
Аргентина перемогла Англію у важкому матчі Чемпіонату світу 2026 Реклама
Вчора, 00:08
Вболівальники збірної Марокко брали участь у сутичках із поліцією
Марокканські вболівальники влаштували безлади у Лондоні після поразки збірної на мундіалі
10 липня, 10:59
Санті Касорла є вихованцем академії «Ов'єдо»
Дворазовий чемпіон Європи з футболу в 41 рік завершив професійну кар'єру
2 липня, 16:52
Ламін Ямаль: Немає жодного фаворита
Ямаль розповів, чи є на мундіалі збірна сильніша за Іспанію
1 липня, 15:37
Бразильці зіштовхнулися з серйозними проблемами з боку азійської збірної
Бразилія перемогла Японію в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
29 червня, 22:03
Поєдинок Франція – Ірак затримали на більш як дві години через погодні умови у Філадельфії
Погода може знову вплинути на проведення матчу збірної Франції на Чемпіонаті світу
25 червня, 16:56
Імовірність перемоги на мундіалі аргентинців з Мессі у складі за версією Opta – 15,46%
Суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу
24 червня, 20:56
Вінісіус в матчі проти Гаїті відзначився голом та асистом
Вінісіус за бомбардирськими показниками на мундіалях наблизився до бразильських легенд
20 червня, 16:39
Чехи поділили очки з південноафриканською збірною
Збірна Чехії втратила перемогу над ПАР на Чемпіонаті світу 2026
18 червня, 20:59

Новини

«Харків» несподівано попрощався з багаторічним лідером команди
«Харків» несподівано попрощався з багаторічним лідером команди
Стало відомо, де збірна України з футболу проведе домашні матчі Ліги націй
Стало відомо, де збірна України з футболу проведе домашні матчі Ліги націй
Стало відомо, скільки дронів було перехоплено у США біля спортоб'єктів під час Чемпіонату світу
Стало відомо, скільки дронів було перехоплено у США біля спортоб'єктів під час Чемпіонату світу
«Забрали все, що належало народу». Видатний російський футболіст розкритикував пенсії у РФ
«Забрали все, що належало народу». Видатний російський футболіст розкритикував пенсії у РФ
Фінал Чемпіонату світу 2026: аналітики назвали однозначного фаворита
Фінал Чемпіонату світу 2026: аналітики назвали однозначного фаворита
«Динамо» вперше за багато років не пропустило на виїзді у Лізі Європи
«Динамо» вперше за багато років не пропустило на виїзді у Лізі Європи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
181K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
97K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
93K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
56K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Сьогодні, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua