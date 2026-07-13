Італійський олімпійський комітет зірвав коштовний трансфер чемпіона Серії A

Нетипова подія сталася в італійському футболі

Міланський «Інтер» не зміг закрити перехід оборонця брюссельського «Юніона» Анана Халайлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Даніеле Марі.

«Нерадзуррі» узгодили трансфер ізраїльтянина за 25 млн євро. Також бельгійський гранд у майбутньому міг розраховувати на бонуси. Однак, перехід не відбудеться.

Угода про трансфер зірвалася. Халайлі провалив медичний огляд. Зрив підписання оборонця підтвердив президент «нерадзуррі» Джузеппе Маротта.

«Це не рішення медичного персоналу «Інтера», а відмова Італійського олімпійського комітету. Це форс-мажор, ми просто зобов'язані підкоритися. Я повідомляю про це з великим жалем, ця новина нас засмучує. Тепер нам необхідно подумати про можливі альтернативи», – заявив функціонер.

Маротта відмовився надати подробиці, посилаючись на суворі закони про охорону здоров'я в Італії. Найімовірніше, під час медогляду в Халайлі виявили проблеми із серцем. До спортивних змагань на Апеннінах не допускають атлетів навіть з мінімальними відхиленнями.

До слова, напередодні «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.