Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Італійський олімпійський комітет зірвав коштовний трансфер чемпіона Серії A

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Італійський олімпійський комітет зірвав коштовний трансфер чемпіона Серії A
Джузеппе Маротта шукатиме нові варіанти підсилення
фото: LaPresse

Нетипова подія сталася в італійському футболі

Міланський «Інтер» не зміг закрити перехід оборонця брюссельського «Юніона» Анана Халайлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Даніеле Марі.

«Нерадзуррі» узгодили трансфер ізраїльтянина за 25 млн євро. Також бельгійський гранд у майбутньому міг розраховувати на бонуси. Однак, перехід не відбудеться.

Угода про трансфер зірвалася. Халайлі провалив медичний огляд. Зрив підписання оборонця підтвердив президент «нерадзуррі» Джузеппе Маротта.

«Це не рішення медичного персоналу «Інтера», а відмова Італійського олімпійського комітету. Це форс-мажор, ми просто зобов'язані підкоритися. Я повідомляю про це з великим жалем, ця новина нас засмучує. Тепер нам необхідно подумати про можливі альтернативи», – заявив функціонер.

Маротта відмовився надати подробиці, посилаючись на суворі закони про охорону здоров'я в Італії. Найімовірніше, під час медогляду в Халайлі виявили проблеми із серцем. До спортивних змагань на Апеннінах не допускають атлетів навіть з мінімальними відхиленнями.

До слова, напередодні «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК Інтер (Мілан)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всеволод Чех уклав трирічний контракт з клубом Серії А «Монца»
Юний український голкіпер уклав контракт з клубом італійської Серії А
11 липня, 14:18
Раду Дрегушин повернувся до Серії A
«Тоттенгем» після рекордних трансферів відпустив оборонця в чемпіонат Італії
9 липня, 22:58
Дензел Дюмфріс перебрався в чемпіонат Іспанії
«Реал» оголосив про перехід чемпіона Італії
5 липня, 16:17
Генріх Мхітарян продовжить виступи на «Джузеппе Меацца»
Рекордсмен Прем'єр-ліги продовжив контракт із чемпіоном Італії
1 липня, 17:50
Франческо Ачербі завершив виступи за «нерадзуррі»
Чемпіон Італії попрощався з квартетом футболістів
30 червня, 14:46
Антоніо Конте погодився повернутися до роботи зі «Скуадрою Адзуррою»
Зірковий тренер узгодив тривалий контракт зі збірною Італії – ЗМІ
26 червня, 17:59
На Ніко Паса чекають в Мадриді
«Реал» оформив зворотний викуп зірки чемпіонату Італії – ЗМІ
25 червня, 18:50
48-річний Гаттузо є уродженцем Калабрії, вихованцем «Перуджі»
Екстренер збірної Італії очолив «Лаціо»
23 червня, 16:09
У сезоні 1995/96 Протті став найкращим бомбардиром Серії А, забивши 24 м'ячі за «Барі»
Пішов з життя найкращий бомбардир чемпіонату Італії з футболу 1996 року
19 червня, 14:44

Новини

Італійський олімпійський комітет зірвав коштовний трансфер чемпіона Серії A
Італійський олімпійський комітет зірвав коштовний трансфер чемпіона Серії A
Пішов з життя 38-річний арбітр, який пропустив Чемпіонат світу через звинувачення у домаганні
Пішов з життя 38-річний арбітр, який пропустив Чемпіонат світу через звинувачення у домаганні
Семиразовий чемпіон світу розкритикував регламент Формули-1
Семиразовий чемпіон світу розкритикував регламент Формули-1
Балканська футбольна збірна повернула на посаду колишнього тренера
Балканська футбольна збірна повернула на посаду колишнього тренера
Реліквії від Марадони та Роналду. Моурінью провів екскурсію кабінетом трофеїв
Реліквії від Марадони та Роналду. Моурінью провів екскурсію кабінетом трофеїв
«Манчестер Юнайтед» викупить неочевидного героя Чемпіонату світу 2026 – інсайдер
«Манчестер Юнайтед» викупить неочевидного героя Чемпіонату світу 2026 – інсайдер

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2026
111K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
91K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
90K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua