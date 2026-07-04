День незалежності США: чому американці майже не будують високих парканів

Для більшості американців відкритий фасад будинку – це не питання відсутності приватності, а елемент культури добросусідства

США відзначають 250-річчя незалежності. За цей час у країні сформувалися не лише державні інститути й політичні традиції, а й особливий стиль життя, який для багатьох став символом Америки. Однією з таких особливостей є приватні будинки без високих парканів.

До 250-річчя незалежності США «Главком» публікує серію матеріалів про країну, яка суттєво вплинула на сучасний світ. У попередніх публікаціях ми розповідали про головні етапи становлення американської держави та про винаходи, які США подарували людству.

Тепер «Главком» пропонує зазирнути у повсякденне життя американців. Один із найвідоміших символів американських передмість – відкриті газони та будинки без високих парканів. Чому так склалося і що стоїть за цією традицією – розповідаємо далі.

Парканів немає, але це не закон

Коли у фільмах показують типове американське передмістя, майже завжди можна побачити однакову картину: будинки стоять серед доглянутих газонів, а їхні фасади не відгороджені від вулиці високими мурами. Для українців це може здаватися незвичним, однак для США це звична практика.

При цьому твердження, що в Америці паркани заборонені законом, не відповідає дійсності. Власники можуть встановлювати огорожі, однак у більшості районів існують місцеві правила, які визначають, яким має бути зовнішній вигляд житлових кварталів. Саме тому високі паркани з боку вулиці зустрічаються рідко.

Натомість багато американців облаштовують невеликі дерев'яні або декоративні паркани лише на задньому дворі, де розташовані тераси, дитячі майданчики, басейни чи місця для сімейного відпочинку.

Правила асоціацій домовласників

Однією з головних причин є діяльність асоціацій домовласників (Homeowners Association, HOA), які поширені у багатьох американських містах та передмістях.

Такі організації встановлюють правила благоустрою житлових кварталів: визначають допустимі кольори фасадів, вимоги до газонів, дерев, поштових скриньок, а також можуть регулювати висоту або зовнішній вигляд парканів.

Головна мета таких вимог – зберегти єдиний архітектурний стиль району та підтримувати його привабливість. Вважається, що охайні відкриті подвір'я позитивно впливають на ринкову вартість нерухомості.

За порушення правил власники можуть отримати штраф або вимогу привести ділянку до встановлених стандартів.

Відкритий двір як частина культури

Для більшості американців відкритий фасад будинку – це не питання відсутності приватності, а елемент культури добросусідства.

Традиційні американські передмістя проєктувалися так, щоб будинки не відгороджувалися один від одного високими стінами. Відкритий простір полегшує спілкування між сусідами, створює відчуття безпеки та формує спільний громадський простір.

Саме тому замість бетонних парканів часто використовують декоративні живоплоти, невисокі дерев'яні штахетники або залишають газон відкритим.

Безпека забезпечується не парканом

Ще одна причина – інший підхід до захисту приватної власності. У США право власника житла захищається законом. У багатьох штатах діють норми, які дозволяють власникам захищати свій будинок у разі незаконного проникнення. Крім того, поширені системи сигналізації, відеоспостереження, страхування житла та оперативна робота поліції.

Тому високий паркан для більшості американців не є основним способом убезпечити себе чи свою родину.

Пожежна безпека та робота екстрених служб

Відсутність високих парканів пояснюється також практичними міркуваннями. Багато приватних будинків у США побудовані за каркасною технологією, тому у разі пожежі рятувальники повинні мати можливість максимально швидко дістатися будівлі.

Відкриті подвір'я полегшують доступ пожежної техніки та служб екстреної допомоги. У деяких громадах саме з цієї причини встановлюються обмеження щодо суцільних високих огорож із боку вулиці.

Практичність і економія

Будівництво капітального паркану у США коштує дорого через високу вартість матеріалів і робочої сили.

Американці часто вважають доцільнішим витратити кошти на благоустрій території, озеленення, облаштування заднього двору або модернізацію будинку, ніж на будівництво масивної огорожі.

До того ж у багатьох будинках гараж інтегрований безпосередньо в житло, тому додаткові ворота перед ділянкою створювали б лише незручності для щоденного користування.

Винятки все ж існують

Водночас твердження, що в Америці взагалі немає парканів, також є міфом. Високі огорожі можна побачити біля будинків знаменитостей, маєтків, окремих приватних резиденцій або в районах із підвищеними вимогами до безпеки. Крім того, задні двори дуже часто огороджують, щоб убезпечити дітей і домашніх тварин, забезпечити приватність або приховати басейн від сторонніх.

До 250-річчя незалежності США «Главком» підготував серію матеріалів про історію, традиції та особливості країни, яка протягом двох із половиною століть суттєво вплинула на розвиток світової політики, економіки, науки та культури. У наступному матеріалі серії пояснимо, чому майже біля кожного американського будинку майорить державний прапор.