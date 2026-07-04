Боротьба за титул триває. Де дивитися матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці

1/8 фіналу мундіалю візьме старт грою між збірною Канади та командою Марокко

У суботу, 4 липня 2026 року розпочинаються поєдинки 1/8 фіналу Чемпіонат світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

1/8 фіналу мундіалю візьме старт грою між збірною Канади та командою Марокко.

Завершиться стадія 1/8 фіналу 7 липня матчем, у якому національна команда Швейцарії протистоятиме Колумбії.

Де дивитися матчі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 в Україні

Офіційні права на трансляцію матчів Чемпіонату світу 2026 в Україні належать медіасервісу Megogo.

Для перегляду Мундіалю на платформі необхідно оформити одну з платних підписок, що включають спортивний контент. Матчі турніру будуть доступні користувачам пакетів «Спорт» або будь-якої підписки з лінійки «Megopack».

Разом із тим частина поєдинків транслюватиметься безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт», який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Канал показуватиме один обраний матч кожного ігрового дня протягом усього мундіалю.

Таким чином, українські вболівальники матимуть змогу стежити як за всіма матчами турніру через платформу Megogo, так і за ключовими зустрічами безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт».

Календар матчів 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

ЧС-2026, 1/8 фіналу. Календар матчів 4 липня 20:00 Канада – Марокко 5 липня 00:00 Парагвай – Франція 5 липня 23:00 Бразилія – Норвегія 6 липня 03:00 Мексика – Англія 6 липня 22:00 Португалія – Іспанія 7 липня 03:00 США – Бельгія 7 липня 19:00 Аргентина – Єгипет 7 липня 23:00 Швейцарія – Колумбія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.

Cup tree provided by Sofascore

Нагадаємо, збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.