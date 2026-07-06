Анчелотті визначився з майбутнім у збірній Бразилії після вильоту з Чемпіонату світу

Титулований фахівець не звик пасувати перед невдачами

Головний тренер національної команди Бразилії Карло Анчелотті залишиться на посаді після поразки від Норвегії (1:2) у рамках 1/8 фіналу Чемпіонату світу (ЧС) 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Globo.

Італійський фахівець поділився враженнями від виступу «селесао» на Кубку світу. Він переконаний, що бразильцям було до снаги переграти норвезьку збірну. Водночас Анчелотті не робить трагедії з поразки.

«Звісно, ми всі глибоко засмучені. Думаю, що до цього моменту ми мали не найвдаліший Чемпіонат світу, але сьогодні, вважаю, заслуговували на перемогу. Коли трапляються такі моменти, то поразку слід сприймати як початок нового етапу. Ми повинні й надалі прогресувати, шукати нові ідеї», – пояснив тренер.

Зачепив керманич пентакампеонів світу й питання власного майбутнього. Анчелотті не подаватиме у відставку. Він сповнений планів щодо повернення збірної Бразилії на вершину планети.

«Ця поразка – не кінець, а початок нового циклу. Загалом, вважаю, гра складалася на нашу користь. Ми мали чимало гольових моментів і в першому, і в другому таймах, поки рахунок був 0:0. Потім ми провели заміни, щоб додати команді свіжості та глибини складу, розраховуючи здобути перемогу», – резюмував Анчелотті.

Титулований італієць перед ЧС-2026 пролонгував контракт із Бразильською конфедерацією футболу. Він уклав договір до середини 2030 року. Анчелотті готуватиме «селесао» до Копа Амеріка-2028 та наступного Кубка світу.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія – 1:2

Мексика – Англія – 2:3

США – Бельгія

Португалія – Іспанія

Аргентина – Єгипет

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.