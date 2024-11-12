Довбик забив 24 голи в чемпіонаті Іспанії у складі каталонської Жирони

Українець став найкращим бомбардиром за підсумками сезону-2023/24

Нападник римської Роми Артем Довбик отримав трофей Пічічі який вручається найкращому бомбардир іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє Marca.

У попередній кампанії 27-річний українець забив 24 голи в чемпіонаті Іспанії у складі каталонської Жирони та став найкращим бомбардиром за підсумками сезону-2023/24.

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Вручення нагороди відбулося у Римі. Трофей доставили представники іспанського видання Marca.

Влітку Довбик перебрався до Роми з Жирони за 30,5 млн. євро. Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому 15 матчів, забив шість голів та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, екстренер київського «Динамо» Валерій Газзаєв у коментарі російським пропагандистам назвав диктатора Володимира Путіна найкращим політиком у світі та кращим за легендарного португальського футболіста Кріштіану Роналду. Разом з тим, одіозний ексфахівець не пояснив, які саме переваги Путін має над Роналду.