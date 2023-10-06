Збірна України розгромила Сербію у відборі на чемпіонат світу з футзалу

Чоловіча збірна України з футзалу здобула другу перемогу в елітному раунді кваліфікації на чемпіонат світу-2024

Україна здобула другу перемогу у відборі на чемпіонат світу з футзалу, обігравши Сербію з рахунком 6:1

Чоловіча збірна України з футзалу здобула другу перемогу в елітному раунді кваліфікації на чемпіонат світу-2024. У виїзному матчі «синьо-жовті» обіграли Сербію з рахунком 6:1.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До матчу у місті Вранє українці підійшли, посідаючи третє місце у своїй групі. Перед третім туром квартет очолювала Сербія, на другій позиції йшла Польща, а останнє місце посідали бельгійці.

Українці вийшли вперед у рахунку вже на першій хвилині матчу: відзначився Назар Швед.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У середині першого тайму перевага України швидко стала розгромною: на 8-й хвилині забив Даниїл Абакшин, а на 9-й – Євгеній Жук та Швед, який оформив дубль.

Невдовзі серби відіграли один м'яч зусиллями Крістіяна Васича, втім, на перерву команди пішли за рахунку 4:1 на користь українців. При цьому Сербія у першій половині гри завдала навіть більше ударів по воротах (13:11, 7:7 в ствір).

На 25-й хвилині Ігор Корсун повернув перевагу України у чотири голи, а у середині другого тайму Абакшин зробив дубль.

У підсумку – 6:1 на користь України, це друга перемога «синьо-жовтих» в елітному раунді кваліфікації на чемпіонаті світу-2024.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, перші матчі у межах елітного раунду відбору на чемпіонат світу-2024 підопічні Олександра Косенка провели у вересні. На старті кваліфікації Україна розгромно перемогла Бельгію з рахунком 10:2, проте збірна України поступилась Польщі.

Матч закінчився поразкою збірної України з рахунком 2:3. Хоч наша команда і вела 2:0 завдяки голам Ігоря Корсуна та Олександра Педяша, проте не втримала перевагу і пропустила 3 м'ячі.

До слова, перший в історії чемпіонат світу з футзалу серед жіночих збірних відбудеться у 2025 році.