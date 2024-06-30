У Швеції знайшли тіло 23-річного латвійського футболіста, який зник навесні

Із середини квітня про долю 23-річного гравця нічого не було відомо

Латвійського футболіста Робертса Зелманіса знайдено мертвим у Швеції, повідомляється на сайті шведського клубу «Гуте», за який він виступав.

Як зазначають латвійські ЗМІ, із середини квітня про долю 23-річного гравця нічого не було відомо. Тіло чоловіка було знайдено на шведському острові Еланд.

«Ми отримали інформацію, що це гравець нашої команди Робертс Зелманіс. Ми плануємо організувати церемонію на його честь, спочатку обговоримо це питання з родиною Робертса. Спочивай з миром», – йдеться у повідомленні «Гуте».

Смерть футболіста підтвердила також Латвійська федерація футболу, але більше подробиць про те, що сталося з молодим спортсменом, не повідомляється.

Зелманіс грав за «Гуте» з початку поточного року, раніше він виступав за кілька латвійських клубів та збірні країни різного віку.

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