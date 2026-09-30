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«Успішно десантувалася з живота». Титулована українська спортсменка народила доньку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Успішно десантувалася з живота». Титулована українська спортсменка народила доньку
Дар’я Дудка та її чоловік стали батьками донечки

Дар’я Дудка: Ласкаво просимо додому, наша дівчинко

Титулована українська стрільчиня 40-річна Дар’я Дудка в Instagram повідомила про народження доньки. Про це інформує «Главком».

«Після місяців очікування та внутрішньосімейних переговорів Ангеліна успішно десантувалася з живота і перейшла на автономне харчування та проживання.

Станом на сьогодні: Ангеліна – існує окремо, їсть, спить і поступово захоплює територію.

Хвостаті й пухнасті – у шоці і тихенько стежать за ситуацією. Проводять термінову нараду, кому тепер дістанеться посада головної няні», – написала Дудка.

Вона також жартома зазначила, що скоро Ангеліна матиме власну службу безпеки, супровід і цілодобовий пухнастий контроль.

«Данило – офіційно старший брат. Статус отримано, корона видана, відповідальність поки обговорюється. Схоже, нова посада йому подобається.

Мама – щаслива, трохи втомлена і тепер має ще одну людину, яка точно знає, як організувати її графік.

Тато – теж щасливий. Схоже закохався і вже втратив голову. Здається, без шансів на одужання. У нього просто відбулося повне перезавантаження системи.

Загалом, склад сім’ї оновлено. Усі живі, здорові й дуже щасливі.

Ласкаво просимо додому, наша дівчинко. Мамин маленький талісман і татова нова слабкість», – написала Дудка.

Дар’я Дудка є багаторазовою чемпіонкою та призеркою чемпіонатів України та Кубків України з кульової стрільби. У 2008 та 2012 роках брала участь у Олімпійських іграх.

У травні 2026 року Дар’я Дудка виборола нагороду на Чемпіонаті Європи зі стрільби. Український дует у складі Дар’ї Дудки та Сергія Куліша здобув срібло у вправі зі стрільби з гвинтівки на 50 метрів із трьох положень.

Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова передасть на допомогу ЗСУ 2,4 млн грн із призових, отриманих на US Open 2026

Допомогу отримає Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, якому Олійникова допомагає вже протягом тривалого часу.

Із загальної суми 2 млн грн буде спрямовано на придбання необхідного батальйону обладнання та комплектуючих. Ще близько 400 тис. грн підуть на придбання та передачу підрозділу вантажного мікроавтобуса Mercedes.

Теги: спорт діти кульова стрільба

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