Збірна України з волейболу назвала склад на історичний плейоф Ліги націй

Україна визначилась зі складом на плейоф чоловічої Ліги націй з волейболу

У чвертьфіналі українці зустрінуться з одним із фаворитів турніру – збірною Польщі

Тренерський штаб чоловічої збірної України з волейболу оголосив заявку команди на плейоф Ліги націй 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Для чоловічої збірної України цей плейоф стане історичним – команда вперше вийшла до чвертьфіналу Ліги націй, посівши місце у топ-8 за підсумками основного раунду. У чвертьфіналі українці зустрінуться з одним із фаворитів турніру – збірною Польщі.

До складу на чвертьфінальну гру увійшли 14 волейболістів. У порівнянні із заявкою на заключний ігровий тиждень основного раунду до складу України не потрапили пасуючий Сергій Євстратов та діагональний Олександр Бойко.

Склад збірної України з волейболу на плейоф Ліги націй:

Пасуючі : Юрій Синиця («Хебей», Китай), Віталій Щитков («Епіцентр-Подоляни»)

: Юрій Синиця («Хебей», Китай), Віталій Щитков («Епіцентр-Подоляни») Ліберо : Ярослав Пампушко («Барком-Кажани»), Євгеній Бойко («Решетилівка»)

: Ярослав Пампушко («Барком-Кажани»), Євгеній Бойко («Решетилівка») Діагональні : Василь Тупчій («Барком-Кажани»), Максим Тонконог («Фано», Італія)

: Василь Тупчій («Барком-Кажани»), Максим Тонконог («Фано», Італія) Догравальники : Олег Плотницький («Перуджа», Італія), Ілля Ковальов («Барком-Кажани»), Дмитро Янчук («Панатінаїкос», Греція), Євгеній Кісілюк («Рапід», Румунія)

: Олег Плотницький («Перуджа», Італія), Ілля Ковальов («Барком-Кажани»), Дмитро Янчук («Панатінаїкос», Греція), Євгеній Кісілюк («Рапід», Румунія) Центральні блокуючі: Максим Дрозд («Епіцентр-Подоляни»), Денис Велецький («Епіцентр-збірна U-20»), Юрій Семенюк («Проєкт Варшава» Польща), Владислав Щуров («Барком-Кажани»)

Раніше заявку на плейоф оголосила Польща. На відміну від очної зустрічі в основному раунді, до складу польської збірної повернулися майже всі провідні волейболісти, які тоді отримали відпочинок. Єдиною помітною втратою став центральний блокувальник Якуб Кохановський.

Матч між Україною та Польщею відбудеться у четвер, 30 липня, о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, за підсумками попереднього етапу Ліги націй Volleyball World офіційно визначила переможців статистичних номінацій. Найкращим подаючим турніру став 27-річний догравальник збірної України Дмитро Янчук. Українець виконав 21 ейс, розділивши перше місце за цим показником із лідером збірної Японії Раном Такахаші. Проте перемога дісталася саме Янчуку завдяки значно кращій ефективності.