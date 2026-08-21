Україна – Болгарія: де та коли дивитися гру Чемпіонату Європи з волейболу
Україна розпочинає виступи на жіночому Чемпіонаті Європи з волейболу
Сьогодні, 21 серпня 2026 року, о 18:00 за київським часом жіноча збірна України з волейболу грою проти Болгарії стартує на Чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком».
Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті Європи 2026
«Суспільне Спорт» транслюватиме усі матчі групового раунду Євро 2026 з волейболу. Частина матчів буде показана на YouTube-каналі «Суспільне Волейбол», тоді як поєдинки збірної України – на YouTube-каналі «Суспільне Спорт».
Заявка збірної України на Чемпіонат Європи 2026
- Пасуючі: Дар'я Шаргородська («Волеро Канни», Франція), Станіслава Парфьонова («Буковинка»)
- Діагональні: Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Анна Артишук («Бешикташ», Туреччина).
- Догравальниці: Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берель», Казахстан), Валерія Нудьга («Мерінос», Туреччина), Андріана Павлик («УНІ Ополе», Польща)
- Блокувальниці: Світлана Дорсман («Г'юстон», США), Уляна Котар («Девелопрес», Польща), Діана Мелюшкіна («Торей Арроуз», Японія), Кіма Жаркова («Балта»)
- Ліберо: Арина Бойко (ДХ, Азербайджан), Аліка Луценко («Іта Тулс Сталь», Польща)
Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті Європи 2026
- П'ятниця, 21 серпня. 18:00. Україна – Болгарія
- Субота, 22 серпня. 17:00. Україна – Греція
- Понеділок, 24 серпня. 17:00. Україна – Австрія
- Вівторок, 25 червня. 20:00. Україна – Чехія
- Четвер, 27 серпня. 17:00. Україна – Сербія
Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу визначилася зі складом на Євро-2026.
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