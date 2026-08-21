Україна – Болгарія: де та коли дивитися гру Чемпіонату Європи з волейболу

Україна розпочинає виступи на жіночому Чемпіонаті Європи з волейболу

Сьогодні, 21 серпня 2026 року, о 18:00 за київським часом жіноча збірна України з волейболу грою проти Болгарії стартує на Чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті Європи 2026

«Суспільне Спорт» транслюватиме усі матчі групового раунду Євро 2026 з волейболу. Частина матчів буде показана на YouTube-каналі «Суспільне Волейбол», тоді як поєдинки збірної України – на YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

Заявка збірної України на Чемпіонат Європи 2026

Пасуючі: Дар'я Шаргородська («Волеро Канни», Франція), Станіслава Парфьонова («Буковинка»)

Дар'я Шаргородська («Волеро Канни», Франція), Станіслава Парфьонова («Буковинка») Діагональні: Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Анна Артишук («Бешикташ», Туреччина).

Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Анна Артишук («Бешикташ», Туреччина). Догравальниці: Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берель», Казахстан), Валерія Нудьга («Мерінос», Туреччина), Андріана Павлик («УНІ Ополе», Польща)

Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берель», Казахстан), Валерія Нудьга («Мерінос», Туреччина), Андріана Павлик («УНІ Ополе», Польща) Блокувальниці: Світлана Дорсман («Г'юстон», США), Уляна Котар («Девелопрес», Польща), Діана Мелюшкіна («Торей Арроуз», Японія), Кіма Жаркова («Балта»)

Світлана Дорсман («Г'юстон», США), Уляна Котар («Девелопрес», Польща), Діана Мелюшкіна («Торей Арроуз», Японія), Кіма Жаркова («Балта») Ліберо: Арина Бойко (ДХ, Азербайджан), Аліка Луценко («Іта Тулс Сталь», Польща)

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті Європи 2026

П'ятниця, 21 серпня. 18:00. Україна – Болгарія

Субота, 22 серпня. 17:00. Україна – Греція

Понеділок, 24 серпня. 17:00. Україна – Австрія

Вівторок, 25 червня. 20:00. Україна – Чехія

Четвер, 27 серпня. 17:00. Україна – Сербія

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу визначилася зі складом на Євро-2026.