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Україна – Болгарія: де та коли дивитися гру Чемпіонату Європи з волейболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна – Болгарія: де та коли дивитися гру Чемпіонату Європи з волейболу
«Суспільне Спорт» транслюватиме усі матчі групового раунду Євро 2026 з волейболу
фото: FIVB

Україна розпочинає виступи на жіночому Чемпіонаті Європи з волейболу

Сьогодні, 21 серпня 2026 року, о 18:00 за київським часом жіноча збірна України з волейболу грою проти Болгарії стартує на Чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті Європи 2026

«Суспільне Спорт» транслюватиме усі матчі групового раунду Євро 2026 з волейболу. Частина матчів буде показана на YouTube-каналі «Суспільне Волейбол», тоді як поєдинки збірної України – на YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

Заявка збірної України на Чемпіонат Європи 2026 

  • Пасуючі: Дар'я Шаргородська («Волеро Канни», Франція), Станіслава Парфьонова («Буковинка»)
  • Діагональні: Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Анна Артишук («Бешикташ», Туреччина).
  • Догравальниці: Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берель», Казахстан), Валерія Нудьга («Мерінос», Туреччина), Андріана Павлик («УНІ Ополе», Польща)
  • Блокувальниці: Світлана Дорсман («Г'юстон», США), Уляна Котар («Девелопрес», Польща), Діана Мелюшкіна («Торей Арроуз», Японія), Кіма Жаркова («Балта»)
  • Ліберо: Арина Бойко (ДХ, Азербайджан), Аліка Луценко («Іта Тулс Сталь», Польща)

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті Європи 2026 

  • П'ятниця, 21 серпня. 18:00. Україна – Болгарія
  • Субота, 22 серпня. 17:00. Україна – Греція
  • Понеділок, 24 серпня. 17:00. Україна – Австрія
  • Вівторок, 25 червня. 20:00. Україна – Чехія
  • Четвер, 27 серпня. 17:00. Україна – Сербія

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу визначилася зі складом на Євро-2026.

Теги: волейбол

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