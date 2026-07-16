Визначився суперник України в 1/4 фіналу Євробаскету U-20
Молодіжна збірна України виграла групу В, здобувши чотири перемоги у чотирьох матчах
У Братиславі завершився груповий етап чоловічого чемпіонату Європи U-20 у Дивізіоні В, за підсумками якого визначилися всі учасники плейоф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Молодіжна збірна України виграла групу В, здобувши чотири перемоги у чотирьох матчах. Команда Дмитра Забірченка послідовно обіграла Грузію (77:64), Естонію (87:81), Швейцарію (74:72) та Люксембург (80:65), завершивши перший етап без поразок.
Групу А без поразок пройшла збірна Швеції, яка виграла всі чотири свої матчі. Друге місце посіла збірна Ірландії, яка здобула три перемоги у чотирьох зустрічах, поступившись лише шведам (58:90). Також ірландці обіграли Північну Македонію (69:56), Азербайджан (54:47) та Словаччину (86:49).
Саме Ірландія стане суперником збірної України у чвертьфіналі, тоді як Люксембург, який фінішував другим у групі В, зіграє проти Швеції.
Пари чвертьфіналу
- Швеція – Люксембург
- Болгарія – Ісландія
- Україна – Ірландія
- Португалія – Угорщина
У разі перемоги над Ірландією збірна України у півфіналі зустрінеться з переможцем матчу Португалія – Угорщина.
Три найкращі команди чемпіонату Європи у Дивізіоні В отримають право наступного року виступити в елітному Дивізіоні А.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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