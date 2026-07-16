Визначився суперник України в 1/4 фіналу Євробаскету U-20

У разі перемоги над Ірландією збірна України у півфіналі зустрінеться з переможцем матчу Португалія – Угорщина

Молодіжна збірна України виграла групу В, здобувши чотири перемоги у чотирьох матчах

У Братиславі завершився груповий етап чоловічого чемпіонату Європи U-20 у Дивізіоні В, за підсумками якого визначилися всі учасники плейоф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Молодіжна збірна України виграла групу В, здобувши чотири перемоги у чотирьох матчах. Команда Дмитра Забірченка послідовно обіграла Грузію (77:64), Естонію (87:81), Швейцарію (74:72) та Люксембург (80:65), завершивши перший етап без поразок.

Групу А без поразок пройшла збірна Швеції, яка виграла всі чотири свої матчі. Друге місце посіла збірна Ірландії, яка здобула три перемоги у чотирьох зустрічах, поступившись лише шведам (58:90). Також ірландці обіграли Північну Македонію (69:56), Азербайджан (54:47) та Словаччину (86:49).

Саме Ірландія стане суперником збірної України у чвертьфіналі, тоді як Люксембург, який фінішував другим у групі В, зіграє проти Швеції.

Пари чвертьфіналу

Швеція – Люксембург

Болгарія – Ісландія

Україна – Ірландія

Португалія – Угорщина

У разі перемоги над Ірландією збірна України у півфіналі зустрінеться з переможцем матчу Португалія – Угорщина.

Три найкращі команди чемпіонату Європи у Дивізіоні В отримають право наступного року виступити в елітному Дивізіоні А.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.