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Визначився суперник України в 1/4 фіналу Євробаскету U-20

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначився суперник України в 1/4 фіналу Євробаскету U-20
У разі перемоги над Ірландією збірна України у півфіналі зустрінеться з переможцем матчу Португалія – Угорщина

Молодіжна збірна України виграла групу В, здобувши чотири перемоги у чотирьох матчах

У Братиславі завершився груповий етап чоловічого чемпіонату Європи U-20 у Дивізіоні В, за підсумками якого визначилися всі учасники плейоф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Молодіжна збірна України виграла групу В, здобувши чотири перемоги у чотирьох матчах. Команда Дмитра Забірченка послідовно обіграла Грузію (77:64), Естонію (87:81), Швейцарію (74:72) та Люксембург (80:65), завершивши перший етап без поразок.

Групу А без поразок пройшла збірна Швеції, яка виграла всі чотири свої матчі. Друге місце посіла збірна Ірландії, яка здобула три перемоги у чотирьох зустрічах, поступившись лише шведам (58:90). Також ірландці обіграли Північну Македонію (69:56), Азербайджан (54:47) та Словаччину (86:49).

Саме Ірландія стане суперником збірної України у чвертьфіналі, тоді як Люксембург, який фінішував другим у групі В, зіграє проти Швеції.

Пари чвертьфіналу

  • Швеція – Люксембург
  • Болгарія – Ісландія
  • Україна – Ірландія
  • Португалія – Угорщина

У разі перемоги над Ірландією збірна України у півфіналі зустрінеться з переможцем матчу Португалія – Угорщина.

Три найкращі команди чемпіонату Європи у Дивізіоні В отримають право наступного року виступити в елітному Дивізіоні А.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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