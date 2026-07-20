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Сушкін став найкращим баскетболістом Чемпіонату Європи у Дивізіоні В

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Сушкін став найкращим баскетболістом Чемпіонату Європи у Дивізіоні В
Сушкін в середньому набирав на Євробаскеті-2026 18.9 очка

Збірна України виграла всі 7 матчів на Чемпіонаті Європи та стала чемпіоном у Дивізіоні В

Капітан молодіжної чоловічої збірної України з баскетболу U-20 Єгор Сушкін за підсумком Чемпіонату Європи у Дивізіоні В отримав нагороду MVP турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Сушкін в середньому набирав на Євробаскеті-2026 18.9 очка, 2.9 підбирання, 4.7 передачі. Він став кращим скорером чемпіонату Європи та четвертим в рейтингу асистентів. У фінальному матчі Сушкін набрав 26 очок.

Окрім нагороди найціннішого гравця турніру, Єгор Сушкін потрапив до символічної збірної чемпіонату Європи у Дивізіоні В.

Також до символічної збірної чемпіонату Європи U-20 у Дивізіоні В потрапив ще один українець – Десмонд Йяму. Він в середньому набирав 9.4 очка, 9.8 підбирання та 2.4 передачі. Йяму зайняв восьме місце в рейтингу турніру за підбираннями.

Збірна України виграла всі 7 матчів на Чемпіонаті Європи, стала чемпіоном у Дивізіоні В та завоювала право у наступному сезоні зіграти у Дивізіоні А.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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