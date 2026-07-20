Сушкін став найкращим баскетболістом Чемпіонату Європи у Дивізіоні В
Збірна України виграла всі 7 матчів на Чемпіонаті Європи та стала чемпіоном у Дивізіоні В
Капітан молодіжної чоловічої збірної України з баскетболу U-20 Єгор Сушкін за підсумком Чемпіонату Європи у Дивізіоні В отримав нагороду MVP турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Сушкін в середньому набирав на Євробаскеті-2026 18.9 очка, 2.9 підбирання, 4.7 передачі. Він став кращим скорером чемпіонату Європи та четвертим в рейтингу асистентів. У фінальному матчі Сушкін набрав 26 очок.
Окрім нагороди найціннішого гравця турніру, Єгор Сушкін потрапив до символічної збірної чемпіонату Європи у Дивізіоні В.
Також до символічної збірної чемпіонату Європи U-20 у Дивізіоні В потрапив ще один українець – Десмонд Йяму. Він в середньому набирав 9.4 очка, 9.8 підбирання та 2.4 передачі. Йяму зайняв восьме місце в рейтингу турніру за підбираннями.
Збірна України виграла всі 7 матчів на Чемпіонаті Європи, стала чемпіоном у Дивізіоні В та завоювала право у наступному сезоні зіграти у Дивізіоні А.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
Коментарі — 0