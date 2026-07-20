Сушкін став найкращим баскетболістом Чемпіонату Європи у Дивізіоні В

Сушкін в середньому набирав на Євробаскеті-2026 18.9 очка

Збірна України виграла всі 7 матчів на Чемпіонаті Європи та стала чемпіоном у Дивізіоні В

Капітан молодіжної чоловічої збірної України з баскетболу U-20 Єгор Сушкін за підсумком Чемпіонату Європи у Дивізіоні В отримав нагороду MVP турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Сушкін в середньому набирав на Євробаскеті-2026 18.9 очка, 2.9 підбирання, 4.7 передачі. Він став кращим скорером чемпіонату Європи та четвертим в рейтингу асистентів. У фінальному матчі Сушкін набрав 26 очок.

Окрім нагороди найціннішого гравця турніру, Єгор Сушкін потрапив до символічної збірної чемпіонату Європи у Дивізіоні В.

Також до символічної збірної чемпіонату Європи U-20 у Дивізіоні В потрапив ще один українець – Десмонд Йяму. Він в середньому набирав 9.4 очка, 9.8 підбирання та 2.4 передачі. Йяму зайняв восьме місце в рейтингу турніру за підбираннями.

Збірна України виграла всі 7 матчів на Чемпіонаті Європи, стала чемпіоном у Дивізіоні В та завоювала право у наступному сезоні зіграти у Дивізіоні А.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.