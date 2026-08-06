Титулований баскетболіст НБА попросив знайти йому дівчину

Джейлен Браун був вражений весіллям свого одноклубника

Новачок «Філадельфії Севенті Сіксерс» Джейлен Браун став героєм обговорень у соцмережах після того, як у прямому ефірі звернувся до своїх уболівальників із проханням допомогти йому знайти дівчину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SI.com.

Враження від весілля друга

Таке зізнання 29-річний баскетболіст зробив після відвідин весілля свого близького друга, захисника «Клівленд Кавальєрс» Донована Мітчелла та американської співачки Коко Джонс, яке відбулося в штаті Коннектикут. На святкуванні були присутні численні зірки НБА, серед яких Джейлен Брансон, Бем Адебайо та Еван Моблі, а також представники музичної індустрії та шоу-бізнесу.

Під час трансляції в одній з соцмереж Браун зізнався, що церемонія справила на нього сильне враження. «Коко та Донован, чувак, вони дійсно зворушили мене. Це було неймовірно спостерігати. Двоє прекрасних людей об'єдналися», – сказав баскетболіст.

Після цього форвард, який зазвичай не афішує особисте життя, несподівано звернувся до глядачів із проханням допомогти йому влаштувати власне. «Чат, якщо ви знаєте когось або у вас є хтось для мене – дайте знати. Якщо у вас є варіанти на прикметі, пишіть у коментарях!» – із посмішкою заявив Браун.

Зізнання миттєво стало вірусним у соціальних мережах, де вболівальники почали жартувати, пропонувати кандидаток і навіть створювати списки потенційних пар для баскетболіста.

Переломний сезон у Брауна

Водночас для Брауна літо 2026 року стало переломним не лише в особистому, а й у професійному житті. Після десяти сезонів у складі «Бостон Селтікс» чемпіона НБА 2024 року обміняли до «Філадельфії Севенті Сіксерс» у рамках гучної угоди, за якою до Бостона вирушив Пол Джордж, а «Селтікс» також отримали кілька піків першого раунду драфту.

Нагадаємо, що мати дітей Дончича зробила неочікуваний крок у судовій справі щодо опіки над доньками.