Стали відомі всі чвертьфіналісти Кубку України з футболу
У центральному поєдинку 1/8 фіналу київське «Динамо» здолало донецький «Шахтар»
28-30 жовтня відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України. Про це повідомляє «Главком».
Визначилися всі чвертьфіналісти турніру. Зокрема, у середу, 29 жовтня, у центральному поєдинку 1/8 фіналу київське «Динамо» здолало донецький «Шахтар».
Боротьбу у Кубку України, крім «Динамо», також продовжують «Буковина», «Чернігів», «Локомотив», «Інгулець», ЛНЗ, «Фенікс-Маріуполь» та «Металіст 1925».
Кубок України. 1/8 фіналу
28 жовтня
«Чернігів» – «Лісне» (Київ) – 1:1, по пенальті – 4:3
«Буковина» (Чернівці) – «Нива» (Тернопіль) – 2:1
«Локомотив» (Київ) – «Нива» (Вінниця) – 1:0
29 жовтня
«Вікторія» (Суми) – «Інгулець» (Петрове) – 0:1
ЛНЗ (Черкаси) – «Рух» (Львів) – 1:0
«Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) 2:1
30 жовтня
«Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь) 1:1, по пенальті – 6:7
«Металіст 1925» (Харків) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 4:3
Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.
Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Ісландія – Україна 3:5 (1:3)
Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
