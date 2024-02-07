Чемпіонат світу з біатлону-2024: яке місце посіла українська команда в першій гонці

Чемпіоном світу в змішаній естафеті стала команда Франції. «Срібло» виграла Норвегія, а «бронзу» здобула Швеція

У середу, 7 лютого, чемпіонат світу з біатлону 2024 року в чеському Нове-Мєсто стартував класичною змішаною естафетою. Україна виставила на гонку четвірку з Артема Прими, Дмитра Підручного, Юлії Джими та Ірини Петренко — вперше «синьо-жовті» змагалися в такому складі в нинішньому сезоні та в історії виступів на чемпіонатах світу.

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Фінішувала українська команда на сьомому місці.

На стартовому етапі за «синьо-жовтих» біг Прима. На стрільбі лежачи він використав два додаткові патрони, щоб закрити останню мішень і вийшов з вогневого рубежу 17-м. На стійці також двічі схибив, але все одно піднявся на 9-ту позицію, й передав естафету дев'ятим з відставанням 48,4 секунди від лідера.

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На другому етапі Підручний бездоганно відпрацював стрільбу лежачи та підняв нашу команду на п'яте місце. Стрільбу стоячи він відпрацював з однією хибою та після вогневого рубежу був 8-м, а передав естафету восьмим, поступаючись лідеру 1 хвилину 30 секунд.

На третьому етапі Джима припустилася однієї хиби на стрільбі лежачи, залишивши вогневий рубіж на дев'ятому місці. На стійці вона також відпрацювала з одним неточним пострілом і вийшла на восьму сходинку, а передала естафету сьомою з відставанням 1 хвилина 33 секунди від лідерки.

На заключному етапі Петренко ідеально стріляла лежачи та після передостаннього вогневого рубежу в гонці була шостою. На стійці українка використала один додатковий патрон і опустилася на сьоме місце. Тож фінішу наша команда дісталася саме сьомою.

Чемпіоном світу в змішаній естафеті стала команда Франції. «Срібло» виграла Норвегія, а «бронзу» здобула Швеція.

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Вперше з 2017 року в біатлоні змінилися чемпіони світу в змішаній естафеті: після чотирьох поспіль золотих нагород Норвегії змагання в Новому Месті, попри коло штрафу, виграла французька четвірка Еріка Перро, Кантена Фійона Майє, Жюстін Бреза-Буше та Жюльї Сімон.

Нагадаємо, Україна завершила Чемпіонат Європи з біатлону з однією нагородою. На рахунку нашої збірної одна медаль – «бронзу» у спринті здобула Христина Дмитренко.

Також збірна України з артистичного плавання виграла «срібло» чемпіонату світу. Нашу збірну випередила лише команда з Китаю (244.1767 бала). Третіми стали представниці США (242.2300 бала).