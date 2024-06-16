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Футболіст із Албанії забив найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Футболіст із Албанії забив найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи (відео)
Недім Байрамі
фото: UEFA EURO 2024/Twitter

Недім Байрамі пробив у дев'ятку воріт чинних чемпіонів Європи на 22-й секунді

Нападник збірної Албанії та гравець італійського «Сассуоло» Недім Байрамі забив найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи.

Сталося це у сьогоднішньому поєдинку 1-го туру Євро-2024 Албанія–Італія.

25-річний Байрамі на 22-й секунді поєдинку перехопив м'яч у чужому штрафному майданчику і точно пробив у дев'ятку воріт чинних чемпіонів Європи. Цей гол став найшвидшим в історії чемпіонатів Європи. Попередній рекорд належав футболістові збірної Росії Дмитру Кириченку, який він забив у ворота Греції на чемпіонаті Європи 2004 року на 68-й секунді.

Нагадаємо, що футболіст збірної Іспанії Ламін Ямал у матчі 1-го туру групового етапу Євро-2024 проти Хорватії встановив рекорд турніру. Він став наймолодшим учасником в історії чемпіонатів Європи з футболу (16 років та 338 днів).

Як відомо, 14 червня поєдинком Німеччина–Шотландія у Мюнхені розпочався Чемпіонат Європи з футболу–2024. Із 14 червня до 14 липня відбудеться фінальна частина футбольного Євро-2024. Матчі континентальної першості прийматимуть десять міст Німеччини. Фінал турніру відбудеться у неділю, 14 липня 2024 року, у Берліні.

До слова, Україна тричі в історії грала у фінальній частині Євро ( у 2012, 2016, 2021 роках).

Найкращий результат України на турнірі – чвертьфінал Євро-2020.

Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Албанія

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