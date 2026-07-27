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Українець Аонішікі втретє виграв Кубок Імператора із сумо і отримав безліч незвичних подарунків

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Українець Аонішікі втретє виграв Кубок Імператора із сумо і отримав безліч незвичних подарунків
Данило Явгусишин з подарунками від спонсорів
фото: MINYU-NET.COM

Взимку Данилу Явгусишину подарували навіть корову

Український сумоїст Данило Явгусишин (Аонішікі) здобув перемогу на турнірі Nagoya Basho та виборов престижний Кубок Імператора, за що отримав багато незвичних подарунків. Про це повідомляє «Главком».

Явгусишин здобув тріумфальну перемогу на літньому турнірі Nagoya Basho. За традицією турнірів сумо, переможцям вручають сертифікати на тонни продукції (наприклад, фірмових сортів рису і місцевих делікатесів) та спеціальні призи від спонсорів префектур.

Наприклад, за перемогу на престижному турнірі Hatsu Basho у січні 2026 року український сумоїст серед багатьох традиційних та екзотичних призів отримав у подарунок молоду корову елітної японської породи Міядзакі (Miyazaki beef).

Окрім елітної корови, переможний гастрономічний та матеріальний набір сумоїста вражав своїми масштабами та колоритом. Зокрема, до списку нагород і подарунків увійшли:

  • грошова премія у розмірі 10 мільйонів єн
  • рівно одна тонна добірних овочів і фруктів
  • величезне солодке тістечко макарон
  • срібна чаша з саке
  • запаси мексиканського пива Corona

Нагадаємо, український боксер Владислав Сіренко нокаутував шведа Отто Валліна в 10-му раунді поєдинку. Бій відбувся в Нью-Йорку у легендарному «Медісон Сквер Гардені». Поєдинок був складовою великого вечора Zuffa Boxing.

У фінальному раунді на останніх секундах Сіренко впіймав шведського боксера в занадто оптимістичній атаці, видав серію потужних ударів і відправив Валліна на підлогу. Піднятися скандинав зміг лише з допомогою команди.

Сіренко перекрив поразку від англійського боксера Соломона Дакреса в липні торік. Актуальний рекорд українця в професіоналах – 23 перемоги за однієї поразки. Натомість Валлін програв третій з останніх п'яти боїв. Раніше його перемогли британці Ентоні Джошуа та Дерек Чісора.

Теги: спорт сумо Данило Явгусишин

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