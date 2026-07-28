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Українські п'ятиборці здобули дві нагороди на юніорському Чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Українські п'ятиборці здобули дві нагороди на юніорському Чемпіонаті світу
Данило Сич, Олег Рибак та Максим Ковальчук – чемпіони світу в командному заліку

У литовському місті Каунас триває світова першість із сучасного п'ятиборства серед юніорів у вікових категоріях U17 та U21

Українські п'ятиборці здобули дві нагороди у перший день фіналів на юніорському чемпіонаті світу. Про це повідомляє Главком з посиланням на НОК України.

У литовському місті Каунас триває світова першість із сучасного п'ятиборства серед юніорів у вікових категоріях U17 та U21.

У перший день фіналів українці здобули дві нагороди у віковій категорії U21.

Данило Сич, Олег Рибак та Максим Ковальчук – чемпіони світу в командному заліку. Українська чоловіча збірна другий рік поспіль здобула «золото» світової першості серед юніорів. Ці змагання стали успішним продовженням сезону для українців, адже лише три тижні тому спортсмени тріумфували на континентальному чемпіонаті серед юніорів.

Данило Сич – срібний призер в особистій першості. Для українця, який проводить заключний сезон у цій віковій категорії, це друге поспіль «срібло» юніорського чемпіонату світу.

Водночас спортсмен успішно виступає і на дорослому рівні: у 2025 році він став срібним призером чемпіонату світу в командній першості та виборов «срібло» чемпіонату Європи в чоловічій естафеті.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: сучасне п'ятиборство спорт

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