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Трамп зробив скандальну заяву про Леброна Джеймса

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Трамп зробив скандальну заяву про Леброна Джеймса
Леброн Джеймс неодноразово виступав проти Дональда Трампа
фото: Getty Images/USA Today Sports

Президент США припустив, що легендарний баскетболіст є расистом

Президент США Дональд Трамп опинився в центрі уваги через висловлювання про Леброна Джеймса під час пресконференції в Білому домі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sport. 

Критика у бік баскетболіста

Під час спілкування з журналістами кореспондент Fox News Пітер Дусі попросив Трампа визначитися у традиційній суперечці про найкращого баскетболіста в історії – Майкла Джордана чи Леброна Джеймса. Запитання пролунало невдовзі після того, як стало відомо про перехід Джеймса до «Філадельфії».

Президент без вагань віддав перевагу легенді «Чикаго Буллз». «Майкл Джордан – мій друг, я граю з ним у гольф. Він справді чудовий хлопець. А щодо Леброна... Можливо, він расист, а можливо, просто не любить Трампа. Не знаю. Мені подобаються тільки ті люди, яким подобаюся я, тому я однозначно обираю Майкла Джордана», – сказав Трамп.

Сам Леброн Джеймс поки що не відреагував на слова президента. Водночас конфлікт між ними триває вже багато років. Баскетболіст неодноразово публічно критикував Трампа та підтримував його політичних опонентів на президентських виборах – Гілларі Клінтон у 2016 році, Джо Байдена у 2020-му та Камалу Гарріс у 2024-му.

Інші заяви Трампа

Під час тієї ж пресконференції Трамп висловився і про інші спортивні теми. Зокрема, він розкритикував рішення суддів The Open Championship, які покарали американського гольфіста Брайсона Дешамбо двома штрафними ударами за порушення правил під час підготовки до удару. Крім того, президент підтвердив, що раніше звертався до очільника ФІФА Джанні Інфантіно із проханням переглянути дисциплінарне покарання нападника збірної США Фоларіна Балогуна після Чемпіонату світу 2026.

Нагадаємо, що легендарний американський баскетболіст Леброн Джеймс офіційно оголосив про перехід в «Філадельфію Севенті Сіксерс»

Теги: Дональд Трамп Леброн Джеймс Майкл Джордан гольф Джанні Інфантіно баскетбол НБА

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