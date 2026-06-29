Срібний призер Чемпіонату світу з боротьби Саргсян незаконно відвідав анексований Крим

Своїм вчинком росіянин Саргсян порушив законодавство України

Російський борець греко-римського стилю Артур Саргсян незаконно відвідав анексований Крим. Про це повідомляє «Главком».

Саргсян перебуває на тренувальному зборі в анексованій Алушті. Відповідне відео він опублікував у своєму профілі в Instagram.

Silver medalist of the 2026 World Wrestling Championship Artur Sargsian illegally visited the annexed by Russia Ukrainian Crimea (Alushta). pic.twitter.com/uutV3CPnsx — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 29, 2026

На територію окупованого півострова Саргсян потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України. Своїми діями він порушив законодавство України.

Артур Саргсян у 2025 році здобув срібло Чемпіонату світу з боротьби. У 2026 році він став бронзовим призером континентальної першості.

Також Саргсян є багаторазовим чемпіоном Росії.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: