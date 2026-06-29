Срібний призер Чемпіонату світу з боротьби Саргсян незаконно відвідав анексований Крим
Своїм вчинком росіянин Саргсян порушив законодавство України
Російський борець греко-римського стилю Артур Саргсян незаконно відвідав анексований Крим. Про це повідомляє «Главком».
Саргсян перебуває на тренувальному зборі в анексованій Алушті. Відповідне відео він опублікував у своєму профілі в Instagram.
Silver medalist of the 2026 World Wrestling Championship Artur Sargsian illegally visited the annexed by Russia Ukrainian Crimea (Alushta). pic.twitter.com/uutV3CPnsx— UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 29, 2026
На територію окупованого півострова Саргсян потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України. Своїми діями він порушив законодавство України.
Артур Саргсян у 2025 році здобув срібло Чемпіонату світу з боротьби. У 2026 році він став бронзовим призером континентальної першості.
Також Саргсян є багаторазовим чемпіоном Росії.
Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.
Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.
Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.
Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.
Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).
Серед його спортивних досягнень:
- майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
- кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
- триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
- дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
- триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
- призер Республіки Бурятія з бойового самбо
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