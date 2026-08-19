Єгор Якушенко переміг росіянина і здобув золото Чемпіонату світу з боротьби U20

З 16 по 23 серпня у словацькій Братиславі проходить Чемпіонат світу U20 з боротьби

Українські борці греко-римського стилю здобули дві медалі на Чемпіонаті світу U20. Про це повідомляє Главком з посиланням на НОК України.

З 16 по 23 серпня у словацькій Братиславі проходить Чемпіонат світу U20 з боротьби. Масштабна подія зібрала близько 700 молодих атлетів з усього світу, зокрема й 30 українців. Спортсмени змагаються у трьох видах боротьби: греко-римській, жіночій та вільній.

Першими нагороди турніру розіграли представники греко-римського стилю. Українці вибороли дві медалі.

Єгор Якушенко (вагова категорія до 97 кг)

У сутичці за «золото» Єгор переміг представника країни-агресора РФ. Для українця це вже третій титул чемпіона світу U20! Також у його доробку є титули чемпіона світу і Європи U23, а також два звання чемпіона Європи U20.

Іван Янковський (вагова категорія до 130 кг)

У поєдинку за «бронзу» український борець здолав титулованого турецького опонента Джемаля Юсуфа Бакіра. Раніше Іван здобував звання чемпіона світу та Європи U17, а також був призером чемпіонатів світу та Європи U20.

Турнір триває: далі за нагороди змагатимуться представниці жіночої боротьби, а також вільники.