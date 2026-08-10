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Чемпіон світу зі стрибків у довжину Фурлані покинув Чемпіонат Європи на кріслі колісному

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чемпіон світу зі стрибків у довжину Фурлані покинув Чемпіонат Європи на кріслі колісному
Фурлані не міг самостійно пересуватися, то ж італієць покинув змагальний сектор на кріслі колісному

Континентальна першість стала розчаруванням для Фурлані

Бронзовий призер Олімпіади-2024 та чемпіон світу 2025 року італійський стрибун у довжину Маттія Фурлані отримав травму під час кваліфікаційних змагань на Чемпіонаті Європи 2026. Про це повідомляє «Главком».

Чемпіонат Європи 2026 з легкої атлетики проходить у Бірмінгемі (Великобританія).

Сьогодні, 10 серпня, Фурлані виконав свою першу спробу у кваліфікації континентальної першості, але після приземлення відчув біль у правій нозі. Він не зміг самостійно пересуватися, то ж італієць покинув змагальний сектор на кріслі колісному.

Отже, Фурлані завершив свої виступи на Чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, Ольга Бельченко стала срібною призеркою Чемпіонату світу U20 з легкої атлетики у стрибках із жердиною

Упродовж 5-9 серпня американський Орегон приймав світову першість серед юніорів. Участь у змаганнях брали 18 представників України – 11 чоловіків та 7 жінок.

Єдину нагороду для збірної України на світовій першості здобула 19-річна Ольга Бельченко, яка посіла друге місце у стрибках із жердиною.

Срібна нагорода Ольги Бельченко стала першою для України на чемпіонатах світу U20 з 2022 року. Крім того, це перша в історії медаль української збірної у жіночих стрибках із жердиною на світових юніорських першостях.

Теги: легка атлетика спорт

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