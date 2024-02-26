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Болгарія вагається, чи надавати гарантії безпеки Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Болгарія вагається, чи надавати гарантії безпеки Україні
За словами прем'єра Денкова, Болгарія продовжуватиме надавати Україні допомогу незалежно від підписаних договорів
фото: скріншот з відео

Глава болгарського уряду заявив, що питання про підписання гарантій безпеки буде обговорено

Болгарія планує провести консультації та ухвалити рішення щодо того, чи підписувати з Україною двосторонню угоду про гарантії безпеки. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Питання про підписання гарантій безпеки буде обговорено. Будуть проведені консультації, і ми ухвалимо рішення. Я хочу ще раз наголосити, що наша країна жодного дня не зупинялася у своїй допомозі Україні», – наголосив глава болгарського уряду.

Денков додав, що його країна продовжуватиме надавати Україні допомогу незалежно від підписаних договорів. Підтримка надаватиметься в рамках спільних зусиль Євросоюзу та НАТО, а також на підставі двосторонніх угод.

«Ми сьогодні підпишемо дві такі угоди. Тому що допомога Україні - це допомога для Європи та Болгарії», – розповів він.

Як повідомлялося, сьогодні, 26 лютого, до України із робочим візитом прибув прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із делегацією.

Раніше уряд Болгарії схвалив постачання Україні майже сотні бронетранспортерів. Йшлося про схвалення проєкту угоди між МВС Болгарії і Міноборони України про безоплатне надання бронетранспортної техніки. Надання бронетехніки, яка не використовується Міноборони Болгарії, було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до країни у липні 2023 року.

Теги: війна безпека Болгарія прем’єр-міністр

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