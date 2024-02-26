Болгарія вагається, чи надавати гарантії безпеки Україні

Глава болгарського уряду заявив, що питання про підписання гарантій безпеки буде обговорено

Болгарія планує провести консультації та ухвалити рішення щодо того, чи підписувати з Україною двосторонню угоду про гарантії безпеки. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

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«Питання про підписання гарантій безпеки буде обговорено. Будуть проведені консультації, і ми ухвалимо рішення. Я хочу ще раз наголосити, що наша країна жодного дня не зупинялася у своїй допомозі Україні», – наголосив глава болгарського уряду.

Денков додав, що його країна продовжуватиме надавати Україні допомогу незалежно від підписаних договорів. Підтримка надаватиметься в рамках спільних зусиль Євросоюзу та НАТО, а також на підставі двосторонніх угод.

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«Ми сьогодні підпишемо дві такі угоди. Тому що допомога Україні - це допомога для Європи та Болгарії», – розповів він.

Як повідомлялося, сьогодні, 26 лютого, до України із робочим візитом прибув прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із делегацією.

Раніше уряд Болгарії схвалив постачання Україні майже сотні бронетранспортерів. Йшлося про схвалення проєкту угоди між МВС Болгарії і Міноборони України про безоплатне надання бронетранспортної техніки. Надання бронетехніки, яка не використовується Міноборони Болгарії, було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до країни у липні 2023 року.