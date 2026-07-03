Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Швейцарія перемогла Алжир і вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Швейцарія перемогла Алжир і вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Збірні Швейцарії та Алжиру розіграли путівку до 1/8 фіналу ЧС-2026
фото: Getty Images

На мундіалі тривають матчі 1/16 фіналу

Збірна Швейцарії обіграла Алжир (2:0) у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

На початку матчу у Ванкувері активнішим був Алжир, але забили європейці. Варгас та Манзамбі на двох розібрали оборону алжирців, а Емболо влучно пробив після прострілу з флангу. Для Емболо це вже четверта результативна дія на мундіалі – в його активі два голи і два асисти.

Команда Мурата Якіна спробувала закріпити успіх ще до перерви, але м’яч після удару головою Закарії пролетів повз ворота.

Щойно розпочався другий тайм, як Швейцарія подвоїла перевагу. Гравці Алжиру недбало зіграли у обороні, чим скористався Ндой, який поцілив у дальній кут. За рахунку 0:2 «лисам пустелі» нічого не залишалось, як ризикувати і йти вперед великими силами. 

Читайте також 👉 Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Швейцарці спробували скористатися з простору в атаці і Емболо міг оформити дубль, якби встиг на простріл Варгаса. Згодом мав забивати Рідер, однак на заваді голу став захисник алжирців Манді. Через кілька хвилин Рідер отримав ще один шанс і знову його змарнував, пробивши у голкіпера суперників Зідана. Щодо «лисів пустелі», то в компенсований час останній шанс відродити інтригу мав Маза, однак його удар заблокували.

У підсумку Швейцарія впевнено обіграла Алжир з рахунком 2:0 і в наступному раунді плейоф зіграє з переможцем пари Колумбія – Гана.

Чемпіонат світу 2026. 1/16 фіналу

Швейцарія – Алжир 2:0

  •  Голи: Емболо, 11, Ндой, 46

Нагадаємо, збірна Португалії в канадському Торонто протистояла національній команді Хорватії у рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Португалії.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світова першість з футболу набирає обертів
Гаїті – Шотландія: результат поєдинку Чемпіонату світу з футболу
14 червня, 06:20
Юррієн Тімбер не залікував травму і пропустить Чемпіонат світу 2026
Збірна Нідерландів зазнала кадрових втрат перед стартом Чемпіонату світу з футболу
9 червня, 10:33
На Чемпіонаті світу виник новий скандал
13 учасників Чемпіонату світу зробили спільну заяву з критикою на адресу президента УЄФА
15 червня, 09:59
38-річний Мессі виступає за клуб північноамериканської MLS «Інтер Маямі»
Мессі вийшов на перше місце рейтингу найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу
17 червня, 07:28
Чеська збірна розпочала турнір із поразки
Чехія – Південна Африка. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026 Реклама
18 червня, 11:45
Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла керує грою команди в матчі з Парагваєм
Туреччина у більшості поступилася Парагваю і вилетіла з Чемпіонату світу 2026
20 червня, 08:11
Маркетологи перетворили заборону на вигоду
Ізострічка та піна. Бренди оригінально обійшли заборону реклами на Чемпіонаті світу 2026
22 червня, 16:22
Роналду переписує історію світового футболу
Роналду став першим футболістом, який забивав голи на шести чемпіонатах світу
23 червня, 20:15
Нагатомо Юто став азійським рекордсменом
Ветеран збірної Японії встановив новий орієнтир для Азії на Чемпіонаті світу
26 червня, 14:13

Новини

Швейцарія перемогла Алжир і вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Швейцарія перемогла Алжир і вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Португалія та Хорватія визначили ще одного учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Португалія та Хорватія визначили ще одного учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Головні цитати після матчу Україна – Грузія: що розповіли тренери та гравці
Головні цитати після матчу Україна – Грузія: що розповіли тренери та гравці
Один із лідерів баскетбольної збірної України підбив підсумки гри з Грузією
Один із лідерів баскетбольної збірної України підбив підсумки гри з Грузією
Іспанія на класі переграла Австрію в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Іспанія на класі переграла Австрію в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Збірна України переграла Сербію на юнацькому Чемпіонаті Європи
Збірна України переграла Сербію на юнацькому Чемпіонаті Європи

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua