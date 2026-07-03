Швейцарія перемогла Алжир і вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026

На мундіалі тривають матчі 1/16 фіналу

Збірна Швейцарії обіграла Алжир (2:0) у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

На початку матчу у Ванкувері активнішим був Алжир, але забили європейці. Варгас та Манзамбі на двох розібрали оборону алжирців, а Емболо влучно пробив після прострілу з флангу. Для Емболо це вже четверта результативна дія на мундіалі – в його активі два голи і два асисти.

Команда Мурата Якіна спробувала закріпити успіх ще до перерви, але м’яч після удару головою Закарії пролетів повз ворота.

Щойно розпочався другий тайм, як Швейцарія подвоїла перевагу. Гравці Алжиру недбало зіграли у обороні, чим скористався Ндой, який поцілив у дальній кут. За рахунку 0:2 «лисам пустелі» нічого не залишалось, як ризикувати і йти вперед великими силами.

Швейцарці спробували скористатися з простору в атаці і Емболо міг оформити дубль, якби встиг на простріл Варгаса. Згодом мав забивати Рідер, однак на заваді голу став захисник алжирців Манді. Через кілька хвилин Рідер отримав ще один шанс і знову його змарнував, пробивши у голкіпера суперників Зідана. Щодо «лисів пустелі», то в компенсований час останній шанс відродити інтригу мав Маза, однак його удар заблокували.

У підсумку Швейцарія впевнено обіграла Алжир з рахунком 2:0 і в наступному раунді плейоф зіграє з переможцем пари Колумбія – Гана.

Чемпіонат світу 2026. 1/16 фіналу

Швейцарія – Алжир 2:0

Голи: Емболо, 11, Ндой, 46

Нагадаємо, збірна Португалії в канадському Торонто протистояла національній команді Хорватії у рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Португалії.