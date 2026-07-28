Минулого сезону «Реал» посів друге місце у чемпіонаті Іспанії та дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

«Реал» переписує історію світового спорту

Іспанський «Реал» встановив рекорд для спортивних клубів, заробивши понад €1,221 млрд (близько $1,389 млрд) за сезон 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессслужбу мадридського клубу.

У сезоні 2024/25 «Реал» заробив $1,265 млрд. На той момент це було новим рекордом доходів для спортивних клубів у всіх видах спорту.

Зазначається, що зростання виручки мадридського клубу зумовлене переважно комерційною діяльністю. Доходи від стадіону зросли на 11%, а маркетингові доходи збільшились на 6% після продовження спонсорських угод та залучення нових комерційних партнерів.

Минулого сезону «Реал» посів друге місце у чемпіонаті Іспанії та дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, президент Італійської федерації футболу Джованні Малаго повідомив, що Роберто Манчіні очолить збірну Італії з футболу.

Італійську національну команду мав очолити Андреа Пірло. Однак, через співпрацю з букмекерами з країни-агресора він втратив цю можливість.

Потенційне призначення чемпіона світу 2006 розкритикувала низка італійських політиків. Зокрема, віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно дорікнула Пірло за вояжі до Москви. За її словами, російська пропаганда використала його в час агресивної війни проти України.

У 2025 році Андреа Пірло підписав контракт з російською букмекерською компанією Fonbet.

У 2024 році пропагандисти повідомляли, що Fonbet та Паралімпійський комітет Росії продовжують співпрацю і у 2025 році мали намір провести шість змагань для російських окупантів з следж-хокею, футболу ампутантів та волейболу сидячи.

«Ми раді співпраці з ПКР. Раніше ми неодноразово наголошували, що хочемо брати активну участь у реабілітації ветеранів та учасників СВО через спорт. Спільно з ПКР ми вже проводили низку спільних акцій, але тепер наша робота стане більш глобальною, чому допоможуть турніри під егідою «Герої нашого часу», – зазначав генеральний директор Fonbet Сергій Анохін.