Українська спортсменка розповіла про свавільні рішення тренерів збірної



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Юлія Чумак втомилася мовчати Фото з соцмереж

Юлія Чумак викрила чимало фактів зловживань, які стосуються багатьох плавців

Коли «скринька Пандори» розкривається, зачинити її вже неможливо. В підводному плаванні таким поштовхом став арешт за корупцію головного тренера збірної Світлани Стрелкової.

Після того був чемпіонат Європи і нові факти зловживань. Уже без участі пані Стрелкової, яка за станом здоров'я перебуває під домашнім арештом. Про те, як у збірній знущаються з рекордсменки світу Юлії Чумак, розповіла її мама.

Надалі не стала мовчати вже й сама спортсменка. Юлія Чумак доповнила на власній сторінці у «Фейсбуку» факти тренерських зловживань новими фарбами.

За словами Юлії, за власні гроші на змагання їздять, хоча посіли в чемпіонаті України перші місця і мали б їздити за бюджетні кошти Єлизавета Мазур і Анна Прибиш.

«При цьому керівництво Федерації не заявляє їх на дистанції і всі змагання вони сидять на трибунах, - обурюється Юлія Чумак. - Дівчата готувалися, тренувалися, а їх просто жорстоко кидають! Зате на змаганнях з'явився Артур Артамонов, який посів на відбірному чемпіонаті України 17-те (!) місце, але вже повісив собі на шию золоту медаль чемпіона Європи (як один із переможців естафети - прим.) і у якого ще й вистачило нахабства звинувачувати товаришів за командою в «навмисному» порушенні правил і дискваліфікації.

Ось так Федерація вирішила «привітати» з успішним виступом Данила Колодяжного (золото на 100 м, срібло на 50 м, бронза на 200 м) і купила йому зворотний квиток з пізнім вильотом, окремо від усієї делегації збірної. Ось так в аеропорту відновлюється Чемпіон Європи-2019, провівши 27 годин в дорозі!

Питання: що такого геніального зробив Артур Артамонов, який їздить на всі змагання, в той час, як для тренерів Колодяжного (тато-тренер Данила Колодяжного - чемпіона світу та Європи) і Євгена Яковлєва (тренер чотириразового чемпіона Європи Дениса Грубника і віце-чемпіонки Європи Юлії) ніколи немає грошей і Федерація навіть не спроможеться зробити для них акредитацію.

Перед чемпіонатом Європи проводяться підготовчі збори, в наказі на які є вихованка Наталії Чекоданової Євгенія Олейникова, яка не відібралася на чемпіонат Європи. Зате такі спортсмени, як Колодяжний, Мерайс, Чумак, Грубник, Мазур, Прибиш відсутні!»