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Визначилася суперниця Костюк у чвертьфіналі Вімблдону

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначилася суперниця Костюк у чвертьфіналі Вімблдону
Поєдинок між Костюк та Паоліні пройде у середу, 8 липня
фото: Getty Images

У матчі четвертого кола Вімблдону Костюк здолала у двох сетах американку Ешлі Крюгер

Стала відома суперниця українки Марти Костюк у чвертьфіналі Вімблдону. Про це повідомляє «Главком».

За вихід до півфіналу третього Мейджора в сезоні Марта зіграє проти італійки Джасмін Паоліні. Вона у грі четвертого кола у трьох сетах здолала Александру Еалу (Філіппіни): 6:4, 4:6, 6:3.

Поєдинок між Костюк та Паоліні пройде у середу, 8 липня.

Нагадаємо, у матчі четвертого раунду Вімблдону 2026 Костюк здолала у двох сетах американку Ешлі Крюгер – 6:4, 6:4. Завдяки перемозі над Крюгер Костюк змогла вийти до дебютного чвертьфіналу трав'яного Грендслему.

Одразу після перемоги Костюк прокоментувала вихід до першого в кар'єрі чвертьфіналу Вімблдону.

«Це неймовірно, досі не можу усвідомити, що це сталося. Чим довше залишаєшся на цьому покритті – тим гірше почуваєшся. Було дуже вітряно, і Ешлін неймовірна, вона зіграла вже сьомий матч на цій траві – я у захваті від цього. Справді було дуже важко, не можу повірити, що це зробила.

Я постійно намагалася зламати її гру впродовж всього матчу, у першу чергу її першу подачу, не завжди виходило якісно на прийомі. Продовжую насолоджуватися процесом і дуже вдячна тим, хто прийшов і підтримував», – розповіла Костюк.

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Теги: Джасмін Паоліні теніс Марта Костюк Вімблдон

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