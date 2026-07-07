Марта Костюк розповіла про результати своєї роботи з психологом

Костюк: У своєму житті я вже багато разів зривалася і поверталася до старих звичок та колишніх реакцій

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла, чим їй допомагає робота з психологом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Костюк на Вімблдоні.

«Я зробила багато дуже глибокої роботи з усвідомлення себе на базовому людському рівні… Зрозуміла, звідки береться моя цінність. І вона не виходить із того, що я тенісистка.

Тож, думаю, це допомагає якось відокремити одне від одного. Я говорила Сандрі (тренерка Костюк – «Главком») перед моїми матчами третього та четвертого кола: я знаю, що вже добре попрацювала тут. Дуже задоволена своїм прогресом на траві. Незалежно від того, як закінчиться матч, я все одно буду щаслива і рада американській серії турнірів.

Намагаюся виходити на кожен матч із таким мисленням. Звісно, ​​у житті можуть статися різні речі. Може щось статися, і я повернуся до старих звичок. Але я старанно працювала, щоб цього не допустити. Я говорила про це у Парижі. Я сказала, що зміна цих звичок була найважчою, що мені колись доводилося пережити чи зробити. Для мене грати в теніс набагато простіше, ніж робити це», – сказала Костюк.

Вона також розповіла про ризик повернення до своїх старих звичок.

«У твоєму житті раптово з'являється стільки нового, а ти зовсім не розумієш, як з цим справлятися. Коли ж ти вже знаєш, що потрібно, щоб знову опинитися на цьому рівні, коли проходиш через це кілька разів, ти вже розумієш, чого чекати. Звичайно, через це все, напевно, стає менш захоплюючим, але стабільнішим. Думаю, тут те саме.

У своєму житті я вже багато разів зривалася і поверталася до старих звичок та колишніх реакцій. Тож не знаю. Подивимося», – заявила Костюк на пресконференції.

Нагадаємо, у матчі четвертого раунду Вімблдону 2026 Костюк здолала у двох сетах американку Ешлі Крюгер – 6:4, 6:4. Завдяки перемозі над Крюгер Костюк змогла вийти до дебютного чвертьфіналу трав'яного Грендслему.

Одразу після перемоги Костюк прокоментувала вихід до першого в кар'єрі чвертьфіналу Вімблдону.

«Це неймовірно, досі не можу усвідомити, що це сталося. Чим довше залишаєшся на цьому покритті – тим гірше почуваєшся. Було дуже вітряно, і Ешлін неймовірна, вона зіграла вже сьомий матч на цій траві – я у захваті від цього. Справді було дуже важко, не можу повірити, що це зробила.

Я постійно намагалася зламати її гру впродовж всього матчу, у першу чергу її першу подачу, не завжди виходило якісно на прийомі. Продовжую насолоджуватися процесом і дуже вдячна тим, хто прийшов і підтримував», – розповіла Костюк.