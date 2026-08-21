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Жаркова та Садурська тріумфально виступили на Чемпіонаті світу з фридайвінгу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Жаркова та Садурська тріумфально виступили на Чемпіонаті світу з фридайвінгу
Наталія Жаркова (праворуч) та Катерина Садурська (ліворуч) здобули два перші місця світової першості
фото: deep_division_

Українки завоювали золото та срібло у вправі «вільне занурення по тросу»

Два найвищих місця та світовий і особистий рекорди – українки Наталія Жаркова та Катерина Садурська тріумфували на чемпіонаті світу з фридайвінгу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Золото та срібло завоювали наші спортсменки у вправі «вільне занурення по тросу».

Чемпіонкою світу стала Наталія Жаркова. Українка дісталася заявленої глибини 107 м, посівши підсумкове перше місце. Результат Жаркової є також новим світовим рекордом.

Срібну нагороду у цій вправі здобула Катерина Садурська. Вона занурилась на 102 м. Це особистий рекорд Садурської у вільному зануренні.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Теги: спорт

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