Жаркова та Садурська тріумфально виступили на Чемпіонаті світу з фридайвінгу

Наталія Жаркова (праворуч) та Катерина Садурська (ліворуч) здобули два перші місця світової першості

Українки завоювали золото та срібло у вправі «вільне занурення по тросу»

Два найвищих місця та світовий і особистий рекорди – українки Наталія Жаркова та Катерина Садурська тріумфували на чемпіонаті світу з фридайвінгу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Золото та срібло завоювали наші спортсменки у вправі «вільне занурення по тросу».

Чемпіонкою світу стала Наталія Жаркова. Українка дісталася заявленої глибини 107 м, посівши підсумкове перше місце. Результат Жаркової є також новим світовим рекордом.

Срібну нагороду у цій вправі здобула Катерина Садурська. Вона занурилась на 102 м. Це особистий рекорд Садурської у вільному зануренні.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.