Жаркова та Садурська тріумфально виступили на Чемпіонаті світу з фридайвінгу
Українки завоювали золото та срібло у вправі «вільне занурення по тросу»
Два найвищих місця та світовий і особистий рекорди – українки Наталія Жаркова та Катерина Садурська тріумфували на чемпіонаті світу з фридайвінгу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.
Золото та срібло завоювали наші спортсменки у вправі «вільне занурення по тросу».
Чемпіонкою світу стала Наталія Жаркова. Українка дісталася заявленої глибини 107 м, посівши підсумкове перше місце. Результат Жаркової є також новим світовим рекордом.
Срібну нагороду у цій вправі здобула Катерина Садурська. Вона занурилась на 102 м. Це особистий рекорд Садурської у вільному зануренні.
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (№10 WTA)
- Марта Костюк (№11 WTA)
- Олександра Олійникова (№44 WTA)
- Даяна Ястремська (№87 WTA)
- Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)
Склад збірної Бельгії
- Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
- Єлін Вандромм (№128 WTA)
- Грет Міннен (№182 WTA)
- Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)
Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.
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