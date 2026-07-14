«Хоче повернутися на вершину». Промоутер оцінив майбутній бій Берінчика

Український боксер залікував пошкодження та 29 серпня вийде в ринг проти Сема Ноукса

Відомий український промоутер Олександр Красюк висловився про повернення Дениса Берінчик у ринг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Український боксер Денис Берінчик офіційно проведе перший бій з лютого 2025 року. Срібний призер Олімпійських ігор 2012 року виступить на шоу компанії Queensberry Promotions, яка офіційно підтвердила, що суперником Берінчика стане британський боксер Сем Ноукс.

Поєдинок відбудеться 29 серпня в шоу, головною подією якого стане бій у надважкій вазі між Мозесом Ітаумом та Філіпом Хрговічем. Вечір боксу прийматиме арена O2 у Лондоні.

«Денис повертається – це супер новина! Після останнього поєдинку у США його здоров'я почало з ним розмовляти персонально і він був змушений взяти паузу – зробити капітальний ремонт. Зараз вже повертається повністю тюнінгований Денис Берінчик.

Бій проти Сема Ноукс – це не новина. Насправді, поєдинок проти цього британця мав відбутися ще раніше – розмови про це точилися ще роки два тому, але у підсумку цей бій відбудеться 29 серпня.

Мотивацією будь-якого боксера є перемога, а професійного боксера – перемога і суттєвий гонорар. Сподіваюсь, що для Дениса і одне, і інше буде видатним успіхом. Дуже сподіваюсь, що зараз ми побачимо нову версію Дениса. Сподіваюсь, що цей поєдинок стане трампліном для завоювання титулу чемпіона світу. Ми з Денисом говорили – він хоче повернутися на вершину, а я зроблю все необхідне для цього. Ми вже це проходили одного разу – пройдемо ще раз», – розповів Красюк.

Нагадаємо, востаннє Берінчик виходив у ринг в лютому 2025 року. Тоді він програв американцю Кейшону Девісу та втратив чемпіонський титул WBO у легкій вазі. Бій пройшов на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).

Для українця це був перший захист чемпіонського поясу. Берінчик завоював вакантний титул чемпіона світу 18 травня 2024 року. Тоді українець переміг мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу.