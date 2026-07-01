Рекордсмен Прем'єр-ліги продовжив контракт із чемпіоном Італії

Досвідчений хавбек вирішив не змінювати прописку

Міланський «Інтер» пролонгував договір із півзахисником Генріхом Мхітаряном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Оновлений контракт вірменина розрахований до літа 2027 року. Прийдешній сезон стане для ветерана п'ятим у футболці «нерадзуррі». Він приєднався до міланців безкоштовно влітку 2022-го.

З тих пір Мхітарян двічі став чемпіоном Італії з «Інтером». Також він завоював по два Кубки та Суперкубки Італії. Окрім того, хавбек двічі дійшов із «нерадзуррі» до фіналу Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні Мхітарян провів 39 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та три результативні передачі. На схилі кар'єри вірменин почав грати значно глибше, ніж у зоряні роки.

Чим відомий Генріх Мхітарян

Екслідер збірної Вірменії зробив собі ім'я в Україні. У 2009-2010 рр. він захищав кольори донецького «Металурга», а потім відіграв 2,5 сезони за «Шахтар» із Донецька. У лавах «гірників» Мхітарян став найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги сезону 2012/13. Тоді вірменин забив досі рекордні 25 м'ячів.

З чемпіонату України Мхітарян за 27,5 млн євро поїхав у дортмундську «Боруссію». Там він провів три сезони, а потім виступав за англійські клуби (МЮ, «Арсенал»), італійську «Рому». Був чемпіоном Вірменії, України та Італії, виграв інші трофеї.

Виступи Генріха Мхітаряна за збірну Вірменії

Півзахисник дебютував за національну команду ще в 2007 році. Востаннє він одягав футболку збірної у листопаді 2021 року.

За майже півтора десятиліття Мхітарян зіграв 95 матчів у національній команді, в яких оформив 32 голи. Хавбек став найкращим бомбардиром в історії збірної Вірменії та йде другим у списку гвардійців команди.

До слова, напередодні «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.