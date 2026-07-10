Революційні зміни. Чому Олімпіада-2030 увійде в історію

Ігри-2030 року стануть першими в історії зимових Олімпіад, де буде дотримано абсолютний гендерний паритет

Зимові Олімпійські ігри 2030 року прийматимуть Французькі Альпи

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) офіційно затвердив програму та дисципліни Зимових Олімпійських ігор 2030 року, які прийматимуть Французькі Альпи з 1 по 17 лютого 2030 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Завдяки змінам у квотах, Ігри-2030 року стануть першими в історії зимових Олімпіад, де буде дотримано абсолютний гендерний паритет у відсотковому значенні. Загалом у змаганнях візьмуть участь 3046 спортсменів: 1525 жінок та 1521 чоловік.

Аби підвищити інтерес молоді та додати змаганням інноваційності, МОК включив до програми три нові дисципліни:

Фрірайд (лижі та сноуборд) – вперше спортсмени змагатимуться на природних гірських схилах.

Синхронне фігурне катання (synchro9) – командний вид змагань, який додасть динаміки турніру фігуристів і стане ключовим фактором для досягнення гендерного балансу. Команди складатимуться з 9 спортсменів.

Скі-альпінізм – офіційно затверджений як додатковий вид спорту.

Також до програми Alpes 2030 додано низку нових дисцпиплін:

змішану одиночну естафету в біатлоні;

чоловічий і жіночий командні спринти у ковзанярському спорті;

змішаний командний скікрос у фристайлі;

змішані командні змагання з паралельного сноуборду;

жіночі командні змагання Super Team зі стрибків на лижах із трампліна;

індивідуальні старти (чоловіки та жінки), спринти (чоловіки та жінки) і змішану естафету у скі-альпінізмі.

Після ретельного аналізу популярності видів спорту, залучення аудиторії та телетрансляцій (за 14 критеріями), МОК ухвалив рішення не включати лижне двоборство до програми Ігор «Альпи-2030». Ця дисципліна продемонструвала найнижчі показники інтересу на останніх чотирьох Олімпіадах. Втім, лижне двоборство залишається в програмі Юнацьких Олімпійських ігор-2028 і може повернутися у 2034 році.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.