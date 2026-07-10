Революційні зміни. Чому Олімпіада-2030 увійде в історію
Зимові Олімпійські ігри 2030 року прийматимуть Французькі Альпи
Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) офіційно затвердив програму та дисципліни Зимових Олімпійських ігор 2030 року, які прийматимуть Французькі Альпи з 1 по 17 лютого 2030 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Завдяки змінам у квотах, Ігри-2030 року стануть першими в історії зимових Олімпіад, де буде дотримано абсолютний гендерний паритет у відсотковому значенні. Загалом у змаганнях візьмуть участь 3046 спортсменів: 1525 жінок та 1521 чоловік.
Аби підвищити інтерес молоді та додати змаганням інноваційності, МОК включив до програми три нові дисципліни:
- Фрірайд (лижі та сноуборд) – вперше спортсмени змагатимуться на природних гірських схилах.
- Синхронне фігурне катання (synchro9) – командний вид змагань, який додасть динаміки турніру фігуристів і стане ключовим фактором для досягнення гендерного балансу. Команди складатимуться з 9 спортсменів.
- Скі-альпінізм – офіційно затверджений як додатковий вид спорту.
Також до програми Alpes 2030 додано низку нових дисцпиплін:
- змішану одиночну естафету в біатлоні;
- чоловічий і жіночий командні спринти у ковзанярському спорті;
- змішаний командний скікрос у фристайлі;
- змішані командні змагання з паралельного сноуборду;
- жіночі командні змагання Super Team зі стрибків на лижах із трампліна;
- індивідуальні старти (чоловіки та жінки), спринти (чоловіки та жінки) і змішану естафету у скі-альпінізмі.
Після ретельного аналізу популярності видів спорту, залучення аудиторії та телетрансляцій (за 14 критеріями), МОК ухвалив рішення не включати лижне двоборство до програми Ігор «Альпи-2030». Ця дисципліна продемонструвала найнижчі показники інтересу на останніх чотирьох Олімпіадах. Втім, лижне двоборство залишається в програмі Юнацьких Олімпійських ігор-2028 і може повернутися у 2034 році.
Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.
У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.
Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:
- Італія – Китай
- Україна – Бельгія
- Казахстан – Іспанія
- Чехія – Велика Британія
Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.
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