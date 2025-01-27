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Українських суддів призначено на матч Ліги чемпіонів

Ірина Бура
glavcom.ua
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Українських суддів призначено на матч Ліги чемпіонів
Це вже третє призначення бригади Балакіна в основному раунді Ліги чемпіонів цього сезону
фото з відкритих джерел

Микола Балакін обслужить єврокубковий поєдинок

Українську бригаду арбітрів на чолі з Миколою Балакіним призначено на матч заключного туру основного раунду Ліги чемпіонів. Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Українці обслуговуватимуть поєдинок австрійського «Штурма» та німецького «Лейпцига», який відбудеться 29 січня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

А допомагатимуть Балакіну на лініях Олександр Беркут та Віктор Матяш. Резервним рефері буде Віталій Романов. На VAR будуть швейцарці Федай Сан та Лукас Фендріх.

Зазначимо, це вже третє призначення бригади Балакіна в основному раунді Ліги чемпіонів цього сезону. Раніше вони судили матчі «Спарти» проти «Бреста» та «Баєра» з «Зальцбургом».

Восьмий тур є заключним в основному етапі ЛЧ. Потім розпочнуться поєдинки 1/16 фіналу плей-оф турніру.

Що відомо про Миколу Балакіна?

36-річний український рефері, який почав судити матчі УПЛ з 2015 року. У активі судді 87 поєдинків чемпіонату України, й вісім – Кубка країни. У грудні 2016 року українець отримав статус рефері ФІФА. Окрім єврокубкових матчів Балакін два рази працював на поєдинках відбору на ЧС та двічі на кваліфікації Євро. Загалом у поточному сезоні судив 13 поєдинків: сім в УПЛ, два у Лізі націй, а у Лізі Європи по одному на етапі кваліфікації та в груповому раунді. У його активі 52 жовті картки, шість червоних й сім призначених пенальті.

Нагадаємо, керівництво Федерації футболу Казахстану ухвалило рішення про звільнення головного тренера команди. Росіянин Станіслав Черчесов достроково пішов у відставку. 

До слова, лондонський «Арсенал» продовжує шукати нову команду для українського лівого захисника Олександра Зінченка. Нараз футболістом цікавляться в Іспанії та у Німеччині. Новим претендентом на футболіста став мадридський «Атлетіко».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Микола Балакін Станіслав Черчесов

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