Що потрібно «Шахтарю», щоб потрапити до плей-оф Ліги чемпіонів

У «Шахтаря» залишилися невеликі шанси на вихід у плей-оф

Вчора, 22 січня, відбулися 9 матчів другого ігрового дня 7-го туру Ліги чемпіонів.

Донецький «Шахтар» у німецькому Гельзенкірхені переграв французький Брест (2:0).

У турнірній таблиці Ліверпуль утримує лідерство з 7 перемогами поспіль (21 очко з 21), другою йде Барселона (18). Ці дві команди гарантували собі пряму путівку до 1/8 фіналу.

У плей-офф Ліги чемпіонів вийшли 18 команд:

Ліверпуль (21 очко), Барселона (18) – вже у 1/8 фіналу

Арсенал, Інтер (16), Атлетіко, Мілан (15), Аталанта (14),

Байєр, Астон Вілла, Монако, Феєнорд, Лілль, Брест (по 13)

Боруссія Д, Баварія, Реал Мадрид, Ювентус, Селтік (по 12)

Шанси на потрапляння до топ-24 зберігають:

ПСВ, Брюгге (по 11)

Бенфіка, ПСЖ, Спортінг, Штутгарт (по 10)

Манчестер Сіті, Динамо Загреб (по 8)

Шахтар Донецьк (7)

Шахтар із 7 очками посідає 27-ме місце у турнірній таблиці ЛЧ (різниця м'ячів 7–13). Прохідна зона топ-24 закінчується на 10 балах (Штутгарт має різницю м'ячів 12–13).

Останній тур пройде 29 січня. Топ-8 клубів вийдуть у стадію 1/8 фіналу. Команди, які займуть місця з 9-го до 24-го, візьмуть участь у 1/16 фіналу. 12 найгірших команд попрощаються з єврокубками.

Поки що за бортом плей-оф залишається англійський клуб-гранд Манчестер Сіті з 8 очками (25-те місце), але має шанс врятувати євросезон у випадку перемоги над Брюгге в останньому турі.

У «Шахтаря» залишилися невеликі шанси на вихід у плей-оф

Для цього команді Марино Пушича потрібно перемагати з великим рахунком на виїзді Борусію Д (29 січня). А також сподіватися на розгромну поразку одного з конкурентів (Бенфіка, ПСЖ, Спортінг, Штутгарт) плюс втрату очок від Ман Сіті та Динамо Загреб..

Наприклад, гірників влаштує перемога над Боруссією Д (3:0) за умови, що Штутгарт програє ПСЖ із рахунком 0:3, Ман Сіті не виграє у Брюгге, плюс Динамо Загреб не візьме три очки у грі з Міланом.. Шанси на такий розклад є вкрай мінімальними.

Нагадаємо, у середу, 22 січня, у матчі 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів 2024/25 донецький «Шахтар» здолав «Брест» із рахунком 2:0.

Обидва голи українська команда забила в першому таймі, відзначилися Кевін і Судаков. Це друга перемога «гірників» у Лізі чемпіонів 2024/25. «Шахтар» посідає 27 місце в турнірній таблиці з сімома очками.

Голи: Кевін (18), Судаков (38, пен.)

Останній матч групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе 29 січня проти дортмундської «Борусії».

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.