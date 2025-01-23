Що потрібно «Шахтарю», щоб потрапити до плей-оф Ліги чемпіонів
У «Шахтаря» залишилися невеликі шанси на вихід у плей-оф
Вчора, 22 січня, відбулися 9 матчів другого ігрового дня 7-го туру Ліги чемпіонів.
Донецький «Шахтар» у німецькому Гельзенкірхені переграв французький Брест (2:0).
У турнірній таблиці Ліверпуль утримує лідерство з 7 перемогами поспіль (21 очко з 21), другою йде Барселона (18). Ці дві команди гарантували собі пряму путівку до 1/8 фіналу.
У плей-офф Ліги чемпіонів вийшли 18 команд:
- Ліверпуль (21 очко), Барселона (18) – вже у 1/8 фіналу
- Арсенал, Інтер (16), Атлетіко, Мілан (15), Аталанта (14),
- Байєр, Астон Вілла, Монако, Феєнорд, Лілль, Брест (по 13)
- Боруссія Д, Баварія, Реал Мадрид, Ювентус, Селтік (по 12)
Шанси на потрапляння до топ-24 зберігають:
- ПСВ, Брюгге (по 11)
- Бенфіка, ПСЖ, Спортінг, Штутгарт (по 10)
- Манчестер Сіті, Динамо Загреб (по 8)
- Шахтар Донецьк (7)
Шахтар із 7 очками посідає 27-ме місце у турнірній таблиці ЛЧ (різниця м'ячів 7–13). Прохідна зона топ-24 закінчується на 10 балах (Штутгарт має різницю м'ячів 12–13).
Останній тур пройде 29 січня. Топ-8 клубів вийдуть у стадію 1/8 фіналу. Команди, які займуть місця з 9-го до 24-го, візьмуть участь у 1/16 фіналу. 12 найгірших команд попрощаються з єврокубками.
Поки що за бортом плей-оф залишається англійський клуб-гранд Манчестер Сіті з 8 очками (25-те місце), але має шанс врятувати євросезон у випадку перемоги над Брюгге в останньому турі.
У «Шахтаря» залишилися невеликі шанси на вихід у плей-оф
Для цього команді Марино Пушича потрібно перемагати з великим рахунком на виїзді Борусію Д (29 січня). А також сподіватися на розгромну поразку одного з конкурентів (Бенфіка, ПСЖ, Спортінг, Штутгарт) плюс втрату очок від Ман Сіті та Динамо Загреб..
Наприклад, гірників влаштує перемога над Боруссією Д (3:0) за умови, що Штутгарт програє ПСЖ із рахунком 0:3, Ман Сіті не виграє у Брюгге, плюс Динамо Загреб не візьме три очки у грі з Міланом.. Шанси на такий розклад є вкрай мінімальними.
Нагадаємо, у середу, 22 січня, у матчі 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів 2024/25 донецький «Шахтар» здолав «Брест» із рахунком 2:0.
Обидва голи українська команда забила в першому таймі, відзначилися Кевін і Судаков. Це друга перемога «гірників» у Лізі чемпіонів 2024/25. «Шахтар» посідає 27 місце в турнірній таблиці з сімома очками.
Голи: Кевін (18), Судаков (38, пен.)
Останній матч групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе 29 січня проти дортмундської «Борусії».
У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.
8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.
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