Вболівальник «Карпат» прогнав з фанатської трибуни давнього соратника Медведчука (відео)

«Ти можеш звідси піти? Тому що ти дискредитуєш львівський фанатський сектор»

Під час вирішальної гри львівських «Карпати» з «Полтавою» за право грати в Українській Премʼєр-Лізі (УПЛ) на фанатському секторі львівʼян було помічено політика Ігоря Шурму.

Він був членом СДПУ(о), народним депутатом України кількох скликань та близьким соратником Віктора Медведчука. Шурма відмовлявся визнавати ДНР та ЛНР терористичними організаціями, пояснюючи це тим, що «у кожному середовищі є погані люди». Окрім того, у Верховній Раді не голосував за визнання Росії країною-агресором, пояснивши це тим, що «країни Європи цього поки не визнали»



27 листопада 2015 року Шурма показово відмовився встати у Верховній Раді, щоб вшанувати пам'ять жертв Голодоморів.

У 2015 році у Львові його навіть облили свинячою кровʼю зі словами: «Приймальні «Опозиційного блоку» у Львові не буде, їдьте в «ДНР» та «Опозиційний блок вбиває українців».

Один із фанатів, як тільки побачив Шурму, то одразу ж прогнав його з трибуни. Відповідне відео опублікував вболівальник Антон Петрівський у своєму Telegram-каналі.

– Я вибачаюсь, друже, а що ти тут робиш, на фанатському секторі?

– Прошу?

– Що ти робиш на фанатському секторі?

– Я не біля вас.

– Ти можеш звідси піти? Тому що ти дискредитуєш львівський фанатський сектор. Ти ж есдек, підтримував «ДНР» та «ЛНР».

– Неправда

– Ну а як? Ти ж не вставав, коли голосували за Голодомор.

– Як це?

– Іди звідси на....

– Добре.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику!

Варто зазначити, що «Карпати» чотири тури до завершення сезону у Першій лізі гарантували собі вихід в УПЛ.

Це сталося завдяки перемозі над «Полтавою» (1:0) в 6-му турі у чемпіонській групі Першої ліги та поразці «Лівого берега» від «Кудрівки-Ниви» (1:2).

Після 24 зіграних матчів у львів’ян 60 очок в турнірній таблиці, вони вже не опустяться нижче другого місця, яке дає пряму путівку в УПЛ.