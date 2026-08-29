«Полісся» завдало «Шахтарю» першої поразки в сезоні

Чинний чемпіон України зазнав невдачі

Донецький «Шахтар» поступився житомирському «Поліссю» (0:2) у 4-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Шахтар» стартував у сезоні з трьох перемог поcпіль. Спершу гірники розгромили «Кудрівку» (5:1) з голами вінгера Аліссона, хавбека Мейрелліша та хет-триком форварда Еліаса. Далі підопічні Турана здолали кам'янець-подільський «Епіцентр» (2:0). Забиті м'ячі до свого активу записали півзахисники Очеретько та Назарина. У попередньому турі «Шахтар» переграв «Харків» (1:0) зусиллями вінгера Невертона.

Тим часом «Полісся» перемогло двічі. Спершу команда Руслана Ротаня здолала одеський «Чорноморець» (2:1). Голами відзначилися півзахисник Велетень і нападник Краснопір. Далі житомиряни переграли «Харків» (3:1). Забиті м'ячі оформили хавбек Андрієвський, оборонець Чоботенко та півзахисник Брагару. А от луганській «Зорі» «поліські вовки» програли (1:2). Єдиний гол до свого активу записав хавбек Федор.

Реклама. 21+ Коли зграя разом, її вже неможливо зупинити. Молоді, амбітні, голодні до перемог – тримай лінію футболу разом з ФК «Полісся» та GGBET – офіційним партнером поліських вовків.

Перебіг подій

Обидві команди розпочали матч обережно. Принаймні першого моменту довелося чекати майже до екватору тайму. Це Еліас пробив у дальній кут після прострілу Гомеса, та воротаря «поліських вовків» підстрахував Михайліченко.

Натомість житомиряни забили фактично з першого моменту. Після кількох спроб дістатися до володінь Різника «Поліссю» вдалася атака з правого флангу. Андраде підхопив відскок і прострілом вивів Назаренка на порожні ворота.

Новий спалах активності припав на початок другої половини. Спершу Краснопір ударом із розвороту змусив попрацювати Різника. Згодом «гірник» Криськів після стандарту головою від газону відправив м'яч над воротами.

Згодом пильність Кудрика перевірив Аліссон, який навіс із правого флангу ледь не поклав у дальню «дев'ятку». Голкіпер житомирян встиг зреагувати. А в атаці у відповідь «Полісся» подвоїло перевагу – Брагару проштовхнув м'яч на Андрієвського, а той з другої спроби переграв Різника.

«Шахтар» у фінальні 15 хвилин влаштував штурм володінь Кудрика. Особливо активним був Аліссон, два удари якого голкіпер «поліських вовків» парирував. Утім, забити в цей вечір «гірникам» не судилося.

Завдяки перемозі «Полісся» наздогнало «Шахтар» у турнірній таблиці УПЛ. Тепер обидва колективи мають по дев'ять очок. Натомість в одноосібні лідери турніру можуть вийти львівські «Карпати».

Українська Прем'єр-ліга. Четвертий тур

«Шахтар» – «Полісся» – 0:2

Голи: Назаренко, 31, Андрієвський, 74

Standings provided by Sofascore

До слова, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, київське «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.