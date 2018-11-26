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    Вікенд для футболістів збірної України: лідерські втрати у Прем’єр-лізі та дебют Андрія Луніна

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    Із рахунком 1:2 програло в Олександрії місцевій команді київське &laquo;Динамо&raquo; - Вікенд для футболістів збірної України: лідерські втрати у Прем’єр-лізі та дебют Андрія Луніна
    Із рахунком 1:2 програло в Олександрії місцевій команді київське «Динамо»
    Фото: fco.com.ua

    Гравці збірної України повернулися до фінішних клубних справ у 2018 році

    Футболісти збірної України, яких Андрій Шевченко запрошував на поєдинки проти Словаччини та Туреччини, повернулися до фінішних клубних справ у 2018 році.

    У п’ятницю, 23 листопада в українській Прем’єр-лізі втратив очки лідер, «Шахтар», який у Харкові зіграв унічию зі «Львовом» (0:0). У складі господарів на поле виходили троє гравців, що були викликані на останній у 2018 році збір національної команди України: Андрій П’ятов, Сергій Болбат та Віктор Коваленко.

    Цього ж дня воротар «Леганеса» Андрій Лунін дебютував в основному складі своєї команди в чемпіонаті Іспанії. Голкіпер збірної України залишив свої ворота у недоторканості, а «Леганес» удома переміг «Алавес» (1:0).

    У суботу, 24 листопада зазнали домашньої поразки (0:2) від «Десни» в чемпіонаті України «Карпати», у складі яких 69 хвилин відіграв Мар’ян Швед.

    Мінімальну перемогу над «Ворсклою» в рідних стінах здобув «Маріуполь» (1:0). 78 хвилин на полі перебував нападник господарів Андрій Борячук.

    У першості Угорщини «Ференцварош» Івана Петряка приймав «Кишварду» та переміг із рахунком 2:0. Український півзахисник відіграв повну зустріч.

    Несподіваної поразки (1:2) у чемпіонаті Бельгії зазнав «Генк» Руслана Маліновського. Команда українця, що вийшов на заміну одразу після перерви, програла «Серкль-Брюгге».

    У неділю, 25 листопада поступився й «Андерлехт» з Євгеном Макаренком у складі. Столична команда програла на виїзді «Сент-Трюйдену» Романа Безуса (2:4).

    У чемпіонаті України сильнішого не виявили «Олімпік» із «Зорею» (1:1). У складі луганців весь матч відіграли Олександр Караваєв та Олександр Сваток, які брали участь в останньому зборі національної збірної.

    Із рахунком 1:2 програло в Олександрії місцевій команді київське «Динамо». У складі гостей на полі перебували збірники Денис Бойко, Віталій Миколенко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський та Микола Шапаренко.

    За матеріалами ffu.ua

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