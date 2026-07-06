Костюк знялася з парного турніру Вімблдону після виходу до чвертьфіналу в одиночному розряді

Українка мала зіграти матч 1/8 фіналу в парному розряді з румункою Єлєною-Габріелою Русе

Українська тенісистка Марта Костюк знялася з парного турніру Вімблдону 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну інформацію від організаторів змагань.

Сьогодні українка мала зіграти матч 1/8 фіналу в парному розряді з румункою Єлєною-Габріелою Русе. Костюк та Русе мали грати проти дев'ятих сіяних австралійки Еллен Перес та нідерландки Демі Схурс. Це був би другий матч за день на Вімблдоні для українки. Але зрештою Марта ухвалила рішення знятися з парного розряду та сконцентруватися на одиночному розряді.

Наступний матч на Вімблдоні 2026 Марта Костюк зіграє в середу, 8 липня. Це буде поєдинок 1/4 фіналу в особистому розряді. У чвертьфіналі на Костюк очікує переможниця протистояння між італійкою Жасмін Паоліні та філіппінкою Александрою Еалою.

Нагадаємо, у матчі четвертого раунду Вімблдону 2026 Костюк здолала у двох сетах американку Ешлі Крюгер – 6:4, 6:4. Завдяки перемозі над Крюгер Костюк змогла вийти до дебютного чвертьфіналу трав'яного Грендслему.

Одразу після перемоги Костюк прокоментувала вихід до першого в кар'єрі чвертьфіналу Вімблдону.

«Це неймовірно, досі не можу усвідомити, що це сталося. Чим довше залишаєшся на цьому покритті – тим гірше почуваєшся. Було дуже вітряно, і Ешлін неймовірна, вона зіграла вже сьомий матч на цій траві – я у захваті від цього. Справді було дуже важко, не можу повірити, що це зробила.

Я постійно намагалася зламати її гру впродовж всього матчу, у першу чергу її першу подачу, не завжди виходило якісно на прийомі. Продовжую насолоджуватися процесом і дуже вдячна тим, хто прийшов і підтримував», – розповіла Костюк.