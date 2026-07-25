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Снігур вперше в кар'єрі пробилася до фіналу турніру WTA

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Снігур вперше в кар'єрі пробилася до фіналу турніру WTA
Дарія Снігур опинилася за крок до здобуття свого першого титулу
фото: WTA

Українка у двох сетах обіграла чешку Терезу Валентову

Українська тенісистка Дарія Снігур стала фіналісткою турніру WTA 250 у Празі. Про це повідомляє «Главком».

Снігур вдруге у своїй кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA 250. У двох сетах українка здолала представницю Таїланду Ланлану Тараруді. Завдяки цьому Снігур вдруге в сезоні та в кар'єрі вийшла до півфіналу, де обіграла чешку Терезу Валентову – 7:6, 6:3.

Хід матчу

У першому сеті Валентова вирвалася вперед – 4:2. Однак, Снігур вдалося відіграти відставання, а долю партії визначив тайбрейк, де у щільній боротьбі українка вирвала перемогу – 7:4.

У другому сеті Снігур та Валентова обмінювалися геймами до рахунку 3:3. У другій половині партії ініціатива перейшла до Снігур, яка виграла три гейми поспіль та здобула перемогу в матчі.

WTA 250. Прага. Півфінал

Тереза Валентова (Чехія) – Дарія Снігур (Україна) 6:7, 3:6

Для Снігур це перший вихід у фінал на турнірах WTA рівня 250 та вище. У фіналі Снігур зіграє проти переможниці матчу австрійки Ліллі Таггер та чешки Барбори Крейчикової.

Нагадаємо, українська тенісистка Ангеліна Калініна програла свій матч 1/4 фіналу на турнірі WTA 250 у Гамбурзі. У трьох сетах друга сіяна українка поступилася місцевій п'ятій ракетці турніру Тамарі Корпач – 3:6, 6:1, 1:6.

Завершили турнір в Гамбурзі й інша українка Олександра Олійникова, яка знялася перед своїм чвертьфінальним матчем проти Еліни Аванесян через травму живота.

Теги: теніс Дарія Снігур

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