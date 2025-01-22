Світоліна не зуміла вийти до півфіналу Australian Open 2025

Еліна у трьох партіях програла Медісон Кіз у чвертьфіналі австралійського мейджора

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 27) завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії 2025.

У чвертьфіналі українка у трьох сетах програла 14-й ракетці світу Медісон Кіз зі США.

Australian Open 2025. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) [28] – Медісон Кіз (США) [19] – 6:3, 3:6, 4:6

Це була шоста зустріч суперниць. Рахунок став 4:2 на користь американки.

У півфіналі австралійського мейджора Кіз зіграє проти переможниці протистояння Емма Наварро (США, WTA 8) – Іга Свьонтек (Польща, WTA 2).

Світоліна провела 12-й чвертьфінал на рівні турнірів Grand Slam і 3-й на кортах Мельбурна. Титулована українка боролася за свій четвертий чвертьфінал на мейджорах і перший в Австралії.

Кіз вийшла у свій 7-й півфінал на слемах, зокрема у третій на Australian Open. Її найкращим результатом на мейджорах є фінал US Open 2017.

Еліна на АО-2025 встигла переграти Сорану Кирстю, Керолайн Доулхайд, Жасмін Паоліні та Вероніку Кудерметову. Медісон, крім Еліни, пройшла Енн Лі, Єлену-Габріелу Русе, Даніель Коллінс і Єлену Рибакіну.