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Україна – Греція. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна – Греція. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Україна продовжує боротьбу за потрапляння на Чемпіонат світу
фото: ФБУ

Матч проти Греції має велике турнірне значення для збірної України з баскетболу

28 серпня 2026 року, о 19:00 за київським часом у Ризі (Латвія) чоловіча збірна України з баскетболу проведе поєдинок відбору на Чемпіонат світу 2027 проти команди Греції. Про це повідомляє «Главком»

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Греція

Станом на 9:40 28 серпня збірна Греції має кращі шанси на перемогу у матчі з Україною, вважають у GGBET. На перемогу Греції в основний час пропонується коефіцієнт 1,61. Потенційний успіх України оцінюється балом 2,57.

Нічия в основний час пропонується з коефіцієнтом 15,46.

Підсумкова перемога України у зустрічі оцінена коефіцієнтом 2,42, Греції – 1.51.

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28 серпня збірна України зустрічається з Грецією у боротьбі за вихід на ЧС-2027. Кожен такий матч –  це випробування характеру, яке українські вболівальники переживають разом. GGBET, титульний спонсор Федерації баскетболу України та збірної, поруч у цей вирішальний вечір. Підтримуй наших проти Греції разом із GGBET!

Система відбору на Чемпіонат світу 2027

Кваліфікація на Чемпіонат світу 2027 у Європі проходить у кілька етапів. Україна розпочала шлях із пре-кваліфікації та змогла вийти до другого, вирішального раунду.

Щоб потрапити на Чемпіонат світу, потрібно посісти 1-3 місце у своїй групі другого раунду. При цьому враховуються результати всіх матчів, зіграних на першому та другому етапах.

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

Склад збірної Греції

  • Костас Папаніколау
  • Нік Калатес
  • Джаннуліс Ларенцакіс
  • Танасіс Антетокунмпо
  • Дінос Мітоглу
  • Панайотіс Калайцакіс
  • Костас Адетокумпо
  • Васіліс Толіопулос
  • Тайлер Дорсі
  • Дімітріс Мораїтіс
  • Васіліс Харалампопулос
  • Насос Базінас
  • Омер Нетзіпоглу
  • Дімітріс Фліоніс
  • Антоніс Карагіаннідіс
  • Нікос Персідес

Склад збірної України

  • Олександр Ковляр
  • Денис Лукашов
  • Єгор Сушкін
  • Максим Шульга
  • Святослав Михайлюк
  • Іван Ткаченко
  • Олександр Кобзистий
  • Андрій Войналович
  • Данііл Шеліст
  • В’ячеслав Бобров
  • Ростислав Новицький
  • Дмитро Скапінцев

Де дивитися гру Україна – Греція

Трансляцію матчу Данія – Україна дивіться в прямому етері на «Суспільне Спорт» та Київстар ТБ. 

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

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Теги: баскетбол

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