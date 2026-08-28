Україна – Греція. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу

Україна – Греція. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболуРеклама
Матч проти Греції має велике турнірне значення для збірної України з баскетболу
28 серпня 2026 року, о 19:00 за київським часом у Ризі (Латвія) чоловіча збірна України з баскетболу проведе поєдинок відбору на Чемпіонат світу 2027 проти команди Греції. Про це повідомляє «Главком».
Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Греція
Станом на 9:40 28 серпня збірна Греції має кращі шанси на перемогу у матчі з Україною, вважають у GGBET. На перемогу Греції в основний час пропонується коефіцієнт 1,61. Потенційний успіх України оцінюється балом 2,57.
Нічия в основний час пропонується з коефіцієнтом 15,46.
Підсумкова перемога України у зустрічі оцінена коефіцієнтом 2,42, Греції – 1.51.
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28 серпня збірна України зустрічається з Грецією у боротьбі за вихід на ЧС-2027. Кожен такий матч – це випробування характеру, яке українські вболівальники переживають разом. GGBET, титульний спонсор Федерації баскетболу України та збірної, поруч у цей вирішальний вечір. Підтримуй наших проти Греції разом із GGBET!
Система відбору на Чемпіонат світу 2027
Кваліфікація на Чемпіонат світу 2027 у Європі проходить у кілька етапів. Україна розпочала шлях із пре-кваліфікації та змогла вийти до другого, вирішального раунду.
Щоб потрапити на Чемпіонат світу, потрібно посісти 1-3 місце у своїй групі другого раунду. При цьому враховуються результати всіх матчів, зіграних на першому та другому етапах.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
Склад збірної Греції
- Костас Папаніколау
- Нік Калатес
- Джаннуліс Ларенцакіс
- Танасіс Антетокунмпо
- Дінос Мітоглу
- Панайотіс Калайцакіс
- Костас Адетокумпо
- Васіліс Толіопулос
- Тайлер Дорсі
- Дімітріс Мораїтіс
- Васіліс Харалампопулос
- Насос Базінас
- Омер Нетзіпоглу
- Дімітріс Фліоніс
- Антоніс Карагіаннідіс
- Нікос Персідес
Склад збірної України
- Олександр Ковляр
- Денис Лукашов
- Єгор Сушкін
- Максим Шульга
- Святослав Михайлюк
- Іван Ткаченко
- Олександр Кобзистий
- Андрій Войналович
- Данііл Шеліст
- В’ячеслав Бобров
- Ростислав Новицький
- Дмитро Скапінцев
Де дивитися гру Україна – Греція
Трансляцію матчу Данія – Україна дивіться в прямому етері на «Суспільне Спорт» та Київстар ТБ.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
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