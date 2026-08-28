Україна – Греція. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу

Матч проти Греції має велике турнірне значення для збірної України з баскетболу

28 серпня 2026 року, о 19:00 за київським часом у Ризі (Латвія) чоловіча збірна України з баскетболу проведе поєдинок відбору на Чемпіонат світу 2027 проти команди Греції. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Греція

Станом на 9:40 28 серпня збірна Греції має кращі шанси на перемогу у матчі з Україною, вважають у GGBET. На перемогу Греції в основний час пропонується коефіцієнт 1,61. Потенційний успіх України оцінюється балом 2,57.

Нічия в основний час пропонується з коефіцієнтом 15,46.

Підсумкова перемога України у зустрічі оцінена коефіцієнтом 2,42, Греції – 1.51.

Реклама. 21+ 28 серпня збірна України зустрічається з Грецією у боротьбі за вихід на ЧС-2027. Кожен такий матч – це випробування характеру, яке українські вболівальники переживають разом. GGBET, титульний спонсор Федерації баскетболу України та збірної, поруч у цей вирішальний вечір. Підтримуй наших проти Греції разом із GGBET!

Система відбору на Чемпіонат світу 2027

Кваліфікація на Чемпіонат світу 2027 у Європі проходить у кілька етапів. Україна розпочала шлях із пре-кваліфікації та змогла вийти до другого, вирішального раунду.

Щоб потрапити на Чемпіонат світу, потрібно посісти 1-3 місце у своїй групі другого раунду. При цьому враховуються результати всіх матчів, зіграних на першому та другому етапах.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

Склад збірної Греції

Костас Папаніколау

Нік Калатес

Джаннуліс Ларенцакіс

Танасіс Антетокунмпо

Дінос Мітоглу

Панайотіс Калайцакіс

Костас Адетокумпо

Васіліс Толіопулос

Тайлер Дорсі

Дімітріс Мораїтіс

Васіліс Харалампопулос

Насос Базінас

Омер Нетзіпоглу

Дімітріс Фліоніс

Антоніс Карагіаннідіс

Нікос Персідес

Склад збірної України

Олександр Ковляр

Денис Лукашов

Єгор Сушкін

Максим Шульга

Святослав Михайлюк

Іван Ткаченко

Олександр Кобзистий

Андрій Войналович

Данііл Шеліст

В’ячеслав Бобров

Ростислав Новицький

Дмитро Скапінцев

Де дивитися гру Україна – Греція

Трансляцію матчу Данія – Україна дивіться в прямому етері на «Суспільне Спорт» та Київстар ТБ.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.