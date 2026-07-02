Україна перемогла Грузію у кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу

Перемога над Грузією дозволила Україні пробитися до наступного етапу кваліфікації світової першості

2 липня 2026 року, чоловіча збірна України з баскетболу здобула перемогу у поєдинку кваліфікації на Чемпіонат світу 2027 проти команди Грузії. Про це повідомляє «Главком».

Передматчева ситуація команд

Після чотирьох турів лідирувала в групі збірна Іспанії, яка здобула чотири перемоги в чотирьох матчах і вже гарантувала собі вихід до наступного етапу. Збірна України йшла другою з двома перемогами та двома поразками. Грузія – третьою з таким самим балансом, і також забезпечила собі путівку далі. Данія поки що не має жодної перемоги.

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Перемога над Грузією дозволила Україні пробитися до наступного етапу кваліфікації світової першості.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Україна – Грузія 95:76

Турнірна таблиця Групи А

Іспанія – 8 очок (4 гри) Україна – 8 очок (5) Грузія – 7 (5) Данія – 4 (4)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0